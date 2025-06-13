إيران تبدأ الردّ.. مئات الصواريخ تُطلق على مواقع داخل إسرائيل

بدأت إيران تنفيذ رد عسكري واسع النطاق على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها فجر الجمعة 13 يونيو.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية، فقد انطلق الرد الإيراني عبر إطلاق موجات من الصواريخ الباليستية والمجنحة باتجاه أهداف إسرائيلية، بعضها عسكرية وأخرى مدنية.

وأفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أنه تم رصد أكثر من 100 صاروخ تم إطلاقها من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية أن الهجوم دخل مرحلته الثانية مع إطلاق موجة إضافية من الصواريخ.

وأكدت “معاريف” إطلاق صواريخ نحو المنطقة الوسطى من إسرائيل والقدس، وسط تحذيرات رسمية للمدنيين بالدخول إلى المناطق المحمية فوراً.

وأوىدت القناة 13 الإسرائيلية أن عشرات الصواريخ شوهدت في سماء إسرائيل، بينما أشارت قناة “كان 11” إلى أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية ومدنية على حد سواء.

ووثقت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة دخان من تل أبيب بعد سقوط أحد الصواريخ، وسط سماع دوي انفجارات قوية.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس ومدن أخرى في أنحاء إسرائيل، وفقاً لشهود ومراسلين ميدانيين.

وأكدت وكالة “فارس” الإيرانية إطلاق صواريخ من محافظة فارس نحو إسرائيل، في ما بدا أنه تصعيد منسق.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن منظومات الدفاع الجوي تعمل حالياً على اعتراض الصواريخ الإيرانية، مشيراً إلى أن “الهجوم ما زال متواصلاً”.

وفي بيان رسمي، دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي السكان إلى دخول الملاجئ والمناطق المحمية “فوراً”، مؤكداً أن التعليمات تقضي بالبقاء في الأماكن المحمية حتى صدور توجيه رسمي بالخروج.

وأكد الجيش أن “منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديدات الجوية”، دون أن يقدم تفاصيل حول نوعية الصواريخ أو مدى دقتها. كما شدد على أن الخروج من الملاجئ ممنوع حتى إشعار آخر.