إيران تبدأ بإغلاق حدودها الشرقية بالأجهزة الذكية

بدأت إيران تنفيذ مشروع يهدف إلى إغلاق الحدودية في شمال شرق البلاد، باستخدام الأجهزة الذكية.

ونقلت وكالة “إرنا”، عن قائد القوات البرية بالجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، قوله “بأن تنفيذ مشروع إغلاق الجدران الحدودية في شمال شرق البلاد، باستخدام الأجهزة الذكية بدأ على يد الوحدات الهندسية لدى هذه القوة المسلحة”.

وأضاف حيدري، على هامش زيارته التفقدية للشريط الحدودي المشترك بين إيران وأفغانستان، “أن المراحل المتفرقة من هذا المشروع يتم تنفيذه باستخدام الأجهزة والتقنيات الوطنية الحديثة”.

ولفت إلى أن “عمليات إغلاق المنافذ الحدودية على الحدود المشتركة بين محافظة خراسان الرضوية (شرقي البلاد) مع أفغانستان، سجّلت تقدما جيدا، حيث يتطلعون إلى إنجاز هذا المشروع في غضون الفترة الزمنية المحددة له”.

وأضاف حيدري: “إن هذا المشروع الاستراتيجي، يسهم بشكل كبير في تأمين الحدود الإيرانية؛ مبينا أن جزءا كبيرا من هذا المشروع وبما يشمل العديد من الأقسام فيه، اكتمل إلى الأن؛ مثنا جهود الفرق الهندسية القائمة عليه”.