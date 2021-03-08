إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد متطورة

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بسلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة “IR-2M” في منشأة نطنز النووية الواقعة تحت الأرض.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير نقلته اليوم الاثنين وكالة “رويترز”، إن “إيران بدأت توريد UF6 الطبيعي (سداسي فلوريد اليورانيوم) إلى 174 جهاز طرد مركزي من نوع IR-2M”.

وأضاف التقرير أن السلسلة الرابعة من 174 جهاز طرد مركزي من نوع “IR-2M” في نطنز ركبت لكن لم تغذ بـUF6 الطبيعي، مشيرا إلى أنه يجري تركيب السلسلة الخامسة بينما لم تنطلق حتى الآن نصب المجموعة السادسة.

ويعتبر هذا الإجراء خطوة جديدة من قبل إيران في إطار ما تصفه بـ”خفض التزاماتها” ضمن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وبدأت إيران مثل هذه الإجراءات، التي من بينها رفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20%، عام 2019 ردا على انسحاب الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق، وفرضه عقوبات اقتصادية موجعة على الطرف الإيراني.

ومع انتقال السلطة في واشنطن إلى الرئيس الجديد، جو بايدن، ازدادت التوقعات لعودة الجانبين إلى تطبيق الاتفاق، الأمر الذي يحث عليه باقي أطرافه، لكن واشنطن وطهران على خلاف بشأن من يتعين عليه اتخاذ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.

ويعتبر الاتفاق النووي آلية دولية لضمان عدم عمل إيران على تطوير سلاح نووي، وسبق أن قالت طهران مرارا إنها قادرة على تنفيذ هذه المهمة لكنها لا تسعى إلى ذلك لأن “صناعة أسلحة دمار شامل تتناقض مع مبادئ الإسلام”.