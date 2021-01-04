إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل «فوردو»

الحكومة الإيرانية أعلنت أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو النووي.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إلى أن “الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أصدر أوامره ببدء التخصيب بنسبة 20%”، مؤكدا أن “منظمة الطاقة الذرية بدأت قبل ساعات الإجراءات الأولية، عبر ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، وستحصل على أول كمية من غاز UF6 بغضون ساعات”.

وقال ربيعي: “أبلغنا الوكالة الدولية بالبدء برفع التخصيب، بناء على اتفاقية الضمانات”.

في حين لفت ربيعي إلى أن “الحكومة تعتقد أن القرار ليس لصالح إيران، لكنها ملزمة بتنفيذه كتشريع برلماني”.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.