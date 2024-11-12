إيران تبني نفقاً دفاعياً لأول مرّة.. أول ظهور للسفير «مجتبى أماني» منذ تفجيرات «البيجر»

أعلنت إيران، بناء نفق دفاعي في العاصمة طهران، مشيرة إلى أنه “ولأول مرة في البلاد يقام نفق لأغراض دفاعية”.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، “أن النفق يقع قرب وسط المدينة، وسيربط محطة في مترو طهران بمستشفى الإمام الخميني، بما يسمح بالوصول المباشر من تحت الأرض إلى المنشأة الطبية”.

أول ظهور رسمي للسفير الإيراني في لبنان منذ تفجيرات “البيجر”

نشرت وسائل إعلام إيرانية أول صورة للسفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، منذ إصابته في عمليات تفجير أجهزة النداء الآلي “البيجر” في سبتمبر الماضي.

وحسبما ذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية، “ظهر أماني، في لقاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث أجريا “مباحثات حول عودته إلى لبنان”.

ولفتت الوكالة إلى أن “السفير الإيراني في بيروت، تم نقله إلى طهران عقب إصابته في تفجيرات “البيجر” للعلاج، مشيرة إلى أنه سيعود إلى مقر البعثة الإيرانية في بيروت بعد تعافيه”.

و”يمثل هذا أول ظهور رسمي لمجتبي أماني، حيث ترصد صورة بتر بعض أصابع يده اليسرى، وترصد صورة أخرى إصابة في عينه اليمنى”.