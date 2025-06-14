إيران تتعرض لهجمات إسرائيلية مكثّفة.. غارات على طهران وزنجان وتبريز واشتباكات بأجواء أذربيجان

تواصلت صباح السبت المواجهة العسكرية المفتوحة بين إسرائيل وإيران، مع اتساع رقعة الضربات الجوية وارتفاع وتيرة الاشتباكات، في تطور ينذر بانزلاق الأوضاع نحو مواجهة إقليمية شاملة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية محلية باشتعال النيران في مطار مهر آباد غرب طهران، بعد سماع دوي انفجار قوي في المنطقة، حيث أظهرت مقاطع مصورة صادرة عن وكالة “إسنا” تصاعد سحب دخان كثيفة من موقع الانفجار، وأوردت وكالة “مهر” أن الانفجار وقع في محيط المطار وسط أنباء عن احتمال كونه نتيجة “هجوم خارجي”، دون تأكيد رسمي.

وفي تطور ميداني آخر، أعلنت إدارة العلاقات العامة للجيش الإيراني أن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين مقاتلتين إسرائيليتين من طراز “F-35″، إلى جانب تدمير عدد كبير من الطائرات المسيرة الصغيرة.

ونشرت وكالة “مهر” صوراً لما قالت إنه حطام إحدى الطائرتين، فيما أفادت وكالة “تسنيم” بأن إحدى الطيارين الإسرائيليين، وهي امرأة، أُسرت عقب إسقاط طائرتها، دون صدور تأكيد من الجانب الإسرائيلي حتى الآن.

وتعرض موقع راداري غرب طهران لهجوم جوي إسرائيلي صباح السبت، كما شهدت أجواء محافظة أذربيجان الشرقية اشتباكات جوية عنيفة بين الدفاعات الجوية الإيرانية والقوات الجوية الإسرائيلية فوق مدينة شيستر، إضافة إلى ذلك، وردت أنباء عن استهداف اللواء المدرع للجيش الإيراني في مدينة زنجان.

على صعيد آخر، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم جوي استهدف منشأة نووية في منطقة أصفهان، حيث تم تدمير بنية تحتية لإنتاج وتحويل اليورانيوم المخصب، إلى جانب مختبرات ومرافق بحثية مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة متلفزة مساء السبت، إن “النظام الإيراني يمر بمرحلة ضعف غير مسبوقة”، معتبراً أن هذه اللحظة تمثل “فرصة للشعب الإيراني للوقوف ضد النظام وتحقيق حريته”.

وأضاف نتنياهو أن “النظام الإيراني لا يعرف ما الذي أصابه وما الذي سيصيبه مستقبلاً”، مشيراً إلى أن إسرائيل “تخوض واحدة من أعظم العمليات العسكرية في التاريخ”، بهدف “إزالة الخطر الإيراني”، على حد تعبيره. كما دعا الشعب الإيراني إلى “النهوض في وجه النظام”، واصفاً الحملة العسكرية بأنها لحظة فاصلة.

في سياق التصعيد، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول إيراني رفيع أن إيران ستكثّف هجماتها على إسرائيل، مهددة باستهداف القواعد العسكرية الإقليمية لأي دولة تدافع عن تل أبيب.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن القوات الإسرائيلية ستواصل تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية، مؤكداً أن العمليات تجري “وفق خطط استراتيجية معدة مسبقاً” وتشمل مواقع حيوية في عمق إيران.

وقال كاتس في بيان رسمي إن “النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية في إسرائيل”، متوعداً بأن “يدفع ثمناً باهظاً على هذا التصعيد الخطير”.

وأكد الوزير أن الجيش الإسرائيلي “ماضٍ في تنفيذ مهامه الدفاعية والهجومية” بهدف تحييد ما وصفه بـ”التهديد الإيراني”، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً غير مسبوق بين الطرفين، عقب تبادل الضربات الجوية والصاروخية منذ فجر الجمعة.

بدوره، شدد داني دانون، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، خلال كلمة في مجلس الأمن، على قرب إيران من إنتاج مواد انشطارية كافية لصنع عدة قنابل نووية.

وأوضح أن الهجمات الإسرائيلية على إيران جاءت كإجراء لحماية الهوية الوطنية، ونفذتها إسرائيل بمفردها بعد فشل المفاوضات الدبلوماسية نتيجة تنازلات كاذبة ورفض شروط أساسية من طهران، التي خصبت اليورانيوم بنسبة 60% بلا مبرر ووسعت برنامجها الصاروخي.

يذكر أن الهجوم الإسرائيلي جاء ضمن عملية عسكرية واسعة تحت اسم “الأسد الصاعد”، انطلقت فجر الجمعة، واستهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية في عدة مدن إيرانية منها طهران، تبريز، أصفهان، شيراز، قم، همدان، خوزستان، لرستان وزنجان.

ردت إيران بصواريخ مكثفة منذ مساء الجمعة، حيث شنت ستّ موجات صاروخية متتالية استهدفت مناطق مختلفة في إسرائيل، خاصة في الوسط والجنوب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار واسعة.