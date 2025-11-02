إيران تتلقى رسالة من أمريكا لاستئناف المفاوضات

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الأحد أن وزارة الخارجية تلقت رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استئناف المفاوضات بين البلدين، على أن يتم الكشف عن التفاصيل في وقت لاحق.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في تصريحات صحافية، إن “وزارة الخارجية تلقت رسائل لاستئناف المفاوضات مع أمريكا وسيتم الحديث عن التفاصيل لاحقًا”.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح أمس السبت بأن “هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق عادل”، مشيرًا إلى أن “واشنطن وضعت شروطًا تعجيزية وغير مقبولة”. وأضاف أن إيران لا ترغب في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدًا إمكانية التوصل إلى اتفاق عبر مفاوضات غير مباشرة.

وتأتي هذه التطورات بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتصف أكتوبر 2025، خلال كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي، إلى إبرام اتفاق سلام مع إيران، مؤكداً أن واشنطن جاهزة للتوصل إلى اتفاق عند استعداد طهران لذلك. وشدد على أن الاتفاق سيكون “رائعًا ويحقق الاستقرار”، معربًا عن اعتقاده بأن الإيرانيين يرغبون في ذلك أيضًا.

ويأتي ذلك في سياق توتر إقليمي بعد مواجهات عسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وفشل جولات المحادثات النووية بسبب خلافات حول برنامج التخصيب النووي ودعم إيران للجماعات الإقليمية، حيث اشترطت واشنطن وقف دعم إيران لجماعات مثل حماس وحزب الله، والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

ورداً على المبادرة الأمريكية، اعتبرت الخارجية الإيرانية الدعوة “مناورة رمزية”، ووصفت إدارة ترامب بأنها تتبع “سلوكًا عدائيًا”، مطالبة بتغيير نهجها قبل أي حوار سياسي.