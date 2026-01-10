إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بتأجيج الاحتجاجات

تشهد إيران موجة احتجاجات شعبية واسعة امتدت لعدة مدن، وسط اتهامات متبادلة بين طهران وواشنطن وتل أبيب بشأن التحريض على أعمال عنف.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تمر بـ”ورطة كبيرة”، مشيراً إلى أن الشعب بدأ بالسيطرة على بعض المدن وهو أمر لم يكن متوقعًا قبل أسابيع قليلة.

وحذر قادة إيران من إطلاق النار على المتظاهرين، مؤكداً أن أي قتل للمتظاهرين سيؤدي إلى “ضربة قوية جدًا” من الولايات المتحدة، من دون تدخل بري، لكن عبر ضربات محددة لمواضع استراتيجية.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم السبت بمقتل عنصرين من قوات الأمن ونجل قائد سابق بالحرس الثوري الإيراني خلال أعمال شغب اندلعت في محافظتي خوزستان وخراسان، جنوب غرب البلاد.

فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن دعم بلاده للاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في إيران، قائلاً عبر منشور على شبكة X: “الولايات المتحدة تدعم الشعب الشجاع في إيران”.

في المقابل، أفادت منظمة “إيران هيومن رايتس” بمقتل 51 متظاهراً على الأقل، بينهم 9 قاصرين، وإصابة المئات خلال الأيام الثلاثة عشر الأولى من الاحتجاجات، التي بدأت على خلفية الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الريال الإيراني، الذي سجل مؤخراً مستويات قياسية مقابل الدولار، إذ بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال في السوق السوداء، مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام.

واعتبر الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية تحويل الاحتجاجات السلمية إلى “أعمال عنف هدامة وتخريبية”، مشيراً إلى وجود تنسيق واضح بين الطرفين لتحريض الشعب الإيراني على العنف وتزوير أهداف الاحتجاجات.

وشدد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على تمسك بلاده بمبادئها، داعياً الشعب للحفاظ على وحدته، ومحملاً الولايات المتحدة مسؤولية مقتل أكثر من ألف إيراني من القادة والمدنيين، محذراً من أن بعض مثيري الشغب يسعون لإرضاء ترامب من خلال إتلاف الممتلكات العامة. كما شدد على رفض العمالة والعملاء داخل البلاد.

وأفادت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية ستتعامل بحزم مع “المخربين”، مؤكدة أن أي محاولة للمساس بأمن البلاد ستواجه دون تهاون، وأن الاحتجاجات التي بدأت سلمية انحرفت تحت توجيه وتخطيط من “العدو الصهيوني”.

من جهته، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استبعد احتمال تدخل عسكري مباشر ضد إيران، مؤكداً أن الحكومة تسعى للحوار مع مختلف مكونات الشعب لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، لكنه أشار إلى تدخل أمريكي وإسرائيلي مباشر في توجيه الاحتجاجات نحو العنف، مشبهاً التطورات بما حصل في لبنان عام 2023.

فيما وصفت الولايات المتحدة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه “متوهم”، بعد اتهامه إسرائيل والولايات المتحدة بالمسؤولية عن تأجيج الاحتجاجات الأخيرة في إيران.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، رداً على تصريحات عراقجي خلال زيارة إلى لبنان: “يعكس هذا التصريح محاولة متوهمة للتغطية على التحديات الجسيمة التي يواجهها النظام الإيراني في الداخل”.

في الوقت نفسه، ناشد رضا بهلوي، نجل شاه إيران الراحل، الرئيس الأمريكي التدخل لمساعدة المحتجين، مشيراً إلى نزولهم للشوارع للمطالبة بالحرية والضغط على قوات الأمن بأعداد كبيرة.

وفي سياق اقتصادي، سجل الريال الإيراني مستوى قياسياً جديداً مقابل الدولار، ما يعكس تدهور الوضع المالي في البلاد وسط الأزمة الحالية. كما أعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاء رحلاتها إلى إيران، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الداخلية والخارجية.