إيران تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم على خطوط الغاز

وجهت إيران الاتهامات إلى “إسراىبل”، بالمسؤولية عن الهجوم الذي استهدف خطوط أنابيب الغاز في البلاد، الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي: إن “إسرائيل” كانت تنوي قطع إمدادات الغاز عن المنازل، لكن خلال ساعتين تم التصدي للمؤامرة التي لم تلحق سوى أضرار بعدة أنابيب”.

واضاف أوجي في تصريح على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية: “كانت هذه المؤامرة من صنيعة “إسرائيل” الغاصبة، والتي فشلت ولم يتسببوا بالضرر إلا لعدد قليل من الأنابيب؛ وتم إحباط هذه المؤامرة”.

وكان حريق اندلع الأربعاء الماضي 14 فبراير الحالي ، على طول خطي أنابيب غاز رئيسيين في محافظتي فارس وجهار محل بختياري.

وسبق أن نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميريكية عن مسؤولين غربيين، أن “إسرائيل” نفذت هجمات على خطين رئيسين للغاز الطبيعي داخل إيران، مما أدى إلى تعطيل تدفق الحرارة وغاز الطهي إلى محافظات عدة يقطنها ملايين الأشخاص،.