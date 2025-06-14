إيران تتهم واشنطن بالتواطؤ في الضربات الإسرائيلية وتؤكّد: إسرائيل أنهت جدوى الحوار

اتهم المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الولايات المتحدة بالتواطؤ في الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في إيران، مؤكدًا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة أن دعم واشنطن لإسرائيل يجعلها تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات العدوان على الأراضي الإيرانية.

في المقابل، نفى المندوب الأميركي أي مشاركة لبلاده في تنفيذ هذه الضربات، مشددًا على استمرار جهود واشنطن في السعي لحل دبلوماسي يهدف لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي والحفاظ على استقرار الشرق الأوسط. ودعا إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات فورًا.

بدوره، أكد السفير الإسرائيلي داني دانون أن بلاده تحركت دفاعًا عن النفس، متهمًا إيران بالتحضير للحرب ورفض تقديم تنازلات جوهرية في المفاوضات النووية، مشيرًا إلى أن طهران قدمت تنازلات شكلية أو رفضت الشروط الأساسية. وأوضح أن الاستخبارات الإسرائيلية تؤكد قرب إيران من إنتاج مواد انشطارية كافية لصنع عدة قنابل نووية.

في سياق متصل، أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي مجلس الأمن بتدمير منشأة التخصيب التجريبية في نطنز بشكل كامل، إلى جانب هجمات أخرى على منشآت نووية في فوردو وأصفهان.

وحذر جروسي من أن هذه الاعتداءات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن النووي والبيئي على الصعيدين الإقليمي والدولي، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتجنب تصعيد إضافي وعواقب وخيمة قد تطال إيران والمنطقة والعالم.

من جهته، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي إطلاق إيران للصواريخ على مناطق مدنية بأنه “خرق للخطوط الحمراء”، مؤكداً استمرار بلاده في الدفاع عن مواطنيها، ومشدداً على أن “النظام الإيراني سيدفع ثمناً باهظاً على أفعاله”.

وفي إطار الدعوات الدولية، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على وقف التصعيد، محذراً من مخاطر تصاعد الأزمة، ومشددًا على أن إسرائيل تسعى إلى جر الدول الغربية إلى أزمات متلاحقة تهدد المسار الدبلوماسي القائم.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم السبت، أن إسرائيل “تجاوزت كل الخطوط الحمراء” بهجومها الأخير، معتبرًا أن الطرف المقابل “جعل الحوار بلا جدوى” من خلال استهداف سيادة إيران، رغم الادعاءات المتكررة بالتفاوض.

وأكد بقائي أن “الطرف الآخر لا يمكنه الادعاء بالتفاوض وفي الوقت ذاته تقسيم الأدوار والسماح للكيان القاتل باستهداف أراضي إيران”، مما يعكس حالة التوتر الشديدة وانسداد الأفق السياسي في ظل التصعيد العسكري.

فيما حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من أن العمليات العسكرية الجارية قد تدفع الشرق الأوسط إلى حافة “كارثة نووية كبرى”، مندداً بما وصفه بـ”مغامرة خطيرة وغير مسؤولة من جانب إسرائيل”.

وفي كلمته خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي مساء السبت، قال نيبينزيا إن “المجتمع الدولي لا يجب ولا يمكنه أن يظل واقفاً متفرجاً على هذا الاستفزاز”، معرباً عن قلق موسكو من العواقب الإشعاعية المحتملة لتدمير المنشآت النووية في إيران.

وشدد نيبينزيا على أن روسيا لطالما رفضت الحلول القسرية في ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، محذراً من أن “هذه الإجراءات قد تكون لها تداعيات وخيمة، ليس على الشرق الأوسط فحسب، بل على العالم بأسره”، كما اتهم القوى الغربية بـ”صب الزيت على نار التصعيد”، معتبراً أن دعمها غير المشروط لإسرائيل منحها شعوراً زائفاً بالحصانة وأدى إلى خطوات متطرفة في المنطقة.