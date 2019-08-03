إيران تتوعد الدول الغربية بتقليص أكبر لالتزاماتها النووية

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه في حال استمرت الظروف الحالية، فإن طهران ستقلص المزيد من التزاماتها النووية ضمن الخطوة الثالثة.

حيث قال جواد ظريف:

“إيران وحدها من يتخذ القرار بشأن تنفيذ الخطوة الثالثة من عدمها”.

كما بين ظريف أن جميع الدول الأعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تدرك أن الولايات المتحدة تمثل عامل التوتر والتشنج الحالي، وأن مطالب إيران كانت واضحة منذ البداية ولم تطلب أي شيء خارج إطار الاتفاق.

وتابع:

“أبلغنا الطرف الآخر بأنه في حال لم يتم تطبيق الاتفاق النووي بشكل كامل ستطبقه إيران كذلك بشكل منقوص، وبالطبع إجراءاتنا ستكون في إطار الاتفاق ذاته”.

هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الأربعاء 31 يوليو عن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وأفادت الوزارة بإدراج ظريف في قائمة الخزانة الأمريكية للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية، موضحةً أن العقوبات تتمثل بتجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة لظريف في أراضي الولايات المتحدة، أو الموجودة تحت إدارة المواطنين الأمريكيين.