إيران تتوعد بالرد بحزم على أي هجوم يستهدفها

قال اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تشن هجوما على أعدائها، لكنها سترد بحزم وقوة على أي هجوم قد يستهدفها.

وبحسب التلفزيون الإيراني الرسمي، ألقى اللواء سلامي كلمة في مراسم حفل تسليم معدات عسكرية جديدة إلى القوات البرية التابعة للحرس الثوري.

وأضاف أن “جيش الحرس الثوري سيهزم الأعداء في اللحظة الأولى”، مبينا أن استراتيجية إيران قائمة على الدفاع لا على الهجوم.

وتابع سلامي: “نحن لن نطلق حربا، لكن ردنا بعد أول هجوم سيكون سريعا وحازما، لأننا نريد حماية سلامتنا الإقليمية”.

ويأتي تصريح قائد الحرس الثوري الإيراني عقب إعلان التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، الأربعاء، استهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق، بـ 14 صاروخا ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وأعلن فصيل عراقي غير معروف، اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي للقاعدة العسكرية التي تضم جنودا أمريكيين.

وقال الفصيل الذي يسمي نفسه “ثأر الشهيد المهندس”، في بيان نقلته وكالة “الأناضول” للأنباء: “تمكن مجاهدونا من استهداف قاعدة عين الأسد التي يشغلها الاحتلال الأمريكي في محافظة الأنبار بـ30 صاروخا من نوع غراد في تمام الساعة 12:33 (09:33 ت.غ)”.