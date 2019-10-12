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إيران تتوعد برد قوي على مستهدفي ناقلتها النفطية قُبالة السعودية

عين ليبيا | آخر تحديث: 12 أكتوبر 2019 - 12:57
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طهران سترد بالشكل المناسب على الهجوم. [إنترنت]

كشف علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، أن الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر، يوم أمس الجمعة، نفذ بصاروخين اثنين، وأكد أن هذا الهجوم لن يبقى دون رد.

حيث أعلن أنه قد تم بحث الهجوم على الناقلة الإيرانية في لجنة أمنية خاصة وستقدم إيران التقرير إلى المراجع المختصة لبحث الرد، مشيراً إلى أن القرصنة البحرية والأفعال الشريرة في طرق الملاحة الدولية بهدف زعزعة أمن السفن التجارية لن تبقى من دون رد.

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وأكد شمخاني أنه بعد دراسة صور الفيديو الخاصة بالهجوم والمعلومات المتوفرة حصلت إيران على أدلة أولية بشأن هذه المغامرة الخطرة، واعتبر أن زعزعة أمن طرق الملاحة الدولية سيترتب عليه مخاطر مقلقة على الاقتصاد العالمي.

هذا وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن طهران سترد بالشكل المناسب على الهجوم الجبان الذي استهدف ناقلة النفط في البحر الأحمر، موضحاً أن بلاده ستتجنب الاستعجال وستدرس قضية استهداف ناقلتها النفطية بدقة.

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