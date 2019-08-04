إيران تحتجز سفينة أجنبية جديدة في مياه الخليج العربي

كشف الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد عن احتجازه سفينة أجنبية كانت تهرب البنزين قرب جزيرة فارسي في مياه الخليج.

وبحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري فقد تم سحب السفينة إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.

هذا وأكد الحرس الثوري أن احتجاز السفينة التي تهرب 800 ألف لتر من البنزين، تم بالتنسيق مع السلطات القضائية في ميناء بوشهر، مشيراً إلى أنه قد تم تسليم حمولة الوقود المهرب إلى الشركة الوطنية للمشتقات النفطية بمحافظة بوشهر.

كما صرح قائد المنطقة الثانية في القوات البحرية للحرس الثوري العميد رمضان زيراهي بأنه تم احتجاز السفينة يوم الأربعاء بالإضافة إلى طاقمها المكون من 7 أفراد، مبيناً أن السفينة الأجنبية كانت تهرب النفط إلى إحدى دول الخليج، مُشدداً على أن الحرس الثوري سيواصل الدفاع عن مصالح إيران القومية في مياه الخليج ولن يتراجع عن ذلك قيد أنملة.