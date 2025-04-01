إيران تحتجز ناقلتي نفط في «مياه الخليج»

أعلنت إيران “احتجاز ناقلتي نفط أجنبيتين من شبكات تهريب الوقود، في المياه الخليجية”.

وبحسب وكالة “ارنا”، ذكرت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري الإيراني، أنه “تم ضبط ناقلتي نفط أجنبيتين تحملان اسم “ستار 1″ و”فينتاج”، من شبكات تهريب الوقود في المياه المركزية للخليج”.

وبحسب الوكالة، “كانت الناقلتان، وعلى متنهما طاقم من 25 فردا، متورطتين في تهريب الوقود بشكل منظم في المياه الوسطى للخليج، حيث كانتا تحملان ما يزيد على ثلاثة ملايين لتر من وقود الديزل المهرب، وفق بيان الحرس الثوري”.

ووفق الوكالة، “جرى التعرف على هاتين الناقلتين من خلال الرصد الاستخباري من قبل عناصر المنطقة البحرية الثانية “للإمام الحسن المجتبى” في بوشهر، ويتم نقلهما إلى “رصيف بوشهر” النفطي للحجز وتفريغ الوقود”، وذلك وفقا لأمر قضائي.