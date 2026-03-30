إيران تحت الهجوم.. انقطاع الكهرباء وتضرر مفاعل «آراك»

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في العاصمة طهران ومحافظة ألبرز المجاورة، إثر هجمات استهدفت بنية تحتية حيوية، وفق تصريحات وزارة الطاقة الإيرانية.

وأوضحت الوزارة أن شظايا أصابت أجزاء من شبكة الكهرباء في ألبرز، مما أدى إلى انقطاعات في مناطق عدة بطهران ومدينة كرج، فيما باشرت الفرق الفنية أعمال إعادة التيار في أسرع وقت ممكن.

وتحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن سماع انفجارات غربي العاصمة، مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مناطق متفرقة، إضافة إلى تضرر 5 منازل بالكامل و22 وحدة سكنية في قرية بمحافظة غيلان نتيجة الهجمات.

كما أكد نائب محافظ أصفهان أن مقاتلات أمريكية وإسرائيلية شنت هجمات على مناطق في برخوار، وأجزاء من مدن أصفهان وشاهين شهر ونجف آباد، مستهدفة جامعة أصفهان الصناعية للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أدى إلى تضرر مبانٍ وإصابة 4 موظفين.

وفي شمال البلاد، استهدف هجوم أمريكي-إسرائيلي برج اتصالات في مدينة نوشهر من دون تسجيل خسائر بشرية، فيما سجلت مدينة شيراز بمحافظة فارس أربع انفجارات متتابعة.

الخسائر المدنية

قالت نائبة رئيس الهلال الأحمر الإيراني، راضية عليشوندي، إن الهجمات استهدفت أكثر من 102 ألف موقع مدني، بينها 80 ألف وحدة سكنية و20 ألف وحدة تجارية، و296 مركزًا طبيًا، و600 مدرسة، وتضررت 18 منشأة تابعة للهلال الأحمر.

وأشارت إلى إصابة نحو 21 ألف شخص بينهم 1731 طفلًا و4163 امرأة، إلى جانب مقتل 214 طفلًا و244 امرأة.

الكويت: مقتل عامل هندي في هجوم إيراني على محطة للكهرباء والمياه

أعلنت دولة الكويت، الإثنين، مقتل عامل هندي في هجوم إيراني استهدف محطة للكهرباء وتقطير المياه، ما أسفر أيضًا عن أضرار مادية جسيمة في المبنى الخدمي، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، فاطمة عباس جوهر حياة، إن الهجوم وقع مساء الأحد الموافق 29 مارس 2026، مؤكدة أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت على الفور أعمالها وفق خطط الطوارئ المعتمدة، للتعامل مع تداعيات الحادث وضمان استمرار كفاءة التشغيل.

وأضافت حياة أن الوزارة تنسق بشكل كامل مع الجهات الأمنية والجهات ذات الصلة لتأمين المواقع المتضررة، مشددة على ضرورة “التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.

وأكد البيان أن “سلامة واستقرار المنظومة الكهربائية والمائية تمثل أولوية قصوى، وأن جميع الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية، تحسبًا لأي طارئ وضمانًا لاستمرارية الخدمات الحيوية”.

الصعيد العسكري والأمني

أفادت وكالة تسنيم أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرتين من طراز “أوربيتر” في خرم آباد، وأخرى من طراز “إم كيو-9” شرق مضيق هرمز، مؤكدة إسقاط 138 مسيّرة منذ بدء الحرب.

كما أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال 130 شخصًا بتهمة محاولة تسريب إحداثيات مواقع دفاعية وحساسة، وتفكيك ثلاث خلايا وصفتها بالإرهابية، وضبط شحنتين من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في محافظتي كرمان وكردستان، وتوقيف 15 عميلاً للولايات المتحدة وإسرائيل.

استهداف المفاعل النووي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفاعل خنداب لإنتاج الماء الثقيل في مدينة آراك شمال غربي إيران تعرض لأضرار جسيمة، متوقفًا عن العمل بعد هجوم أمريكي-إسرائيلي، دون وقوع خسائر بشرية أو تلوث يهدد السكان، فيما يُعد المفاعل محوراً رئيسياً للبرنامج النووي الإيراني.

الموقف الأمريكي والإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 140 غارة على المنظومة الصاروخية الإيرانية، مع تصديق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير على تركيز الهجمات على الصناعات العسكرية الثقيلة، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، في وقت تشير تقارير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى الموافقة على عملية برية داخل إيران في حال تعثرت المفاوضات.

تحركات تركيا

كشفت مصادر تركية عن تلويح أنقرة بالتدخل شمال العراق حال انخراط مسلحي حزب العمال الكردستاني وذراعه الإيرانية “بيجاك” في الحرب البرية داخل إيران، مع تحذيرات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعدم استخدام التنظيمات الإرهابية في الهجوم، مؤكدة أن “الناتو” سيُعزز الدفاعات ضد أي تهديد يطال تركيا.