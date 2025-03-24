إيران تحدد شروط الدخول بـ«مفاوضات مباشرة» مع أمريكا

بالتزامن مع التصعيد الأمريكي المستمر تجاه طهران، حددت إيران شرطا من أجل دخولها في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن قراراتها النووية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: “إن إيران لن تدخل بالتأكيد في مفاوضات مباشرة مع أمريكا تحت الضغط والتهديدات القصوى”.

وأضاف: “هذه هي سياستنا الواضحة، وسوف تستمر لحين حدوث تغيير في تعامل الطرف الآخر مع الشعب الإيراني”.

ووفقا لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، تابع عراقجي، أن “الاتجاه الحالي هو أنه في ظل الاتهامات التي توجه، والطلبات غير المعقولة التي تطرح كل يوم، فإن إيران لن تدخل في أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي”.

وأضاف أن “الطريق مفتوح بطبيعة الحال للمفاوضات غير المباشرة مع أمريكا، ومن الممكن أن يتم ذلك عبر قنوات مختلفة”.

وكان وزير الخارجية العراقي، عباس عراقجي، قال إن “طهران سترد على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة، وسترسل ردّها عبر القنوات المناسبة”.

وأوضح أن “رسالة ترامب في معظمها تهديدية”، لكنها تزعم أيضا أن “هناك فرصاً”، مشيرًا إلى أن “طهران تجري دراسة لكافة الزوايا والنقاط في الرسالة”.