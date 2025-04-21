إيران تحدد طلباتها الأساسية من المفاوضات.. وموسكو تعلن عن «الشراكة الاستراتيجية»

قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن “مطلب بلاده الرئيسي في أي مفاوضات، هو رفع العقوبات”، مؤكدا “استعداد طهران بالمقابل لإزالة الشبهات المتعلقة بالبرنامج النووي”.

وقال بقائي إن “العقوبات التي فرضت علينا كانت جميعها غير مبررة ومطلبنا الأساسي في أي مفاوضات هو رفع هذه العقوبات غير القانونية والظالمة”.

ولفت إلى أن “تحديد مكان المفاوضات القادمة تم باقتراح من عمان بموافقة كل الأطراف ومن المقرر عقد الاجتماع الفني وجلسة المفاوضات يوم السبت في مسقط”.

وأكد المتحدث أن “طهران على اتصال مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بصفتها أعضاء في الاتفاق النووي وتتشاور معها بشأن عملية مسقط وسنواصل القيام بذلك”، مشيرا إلى “أن روسيا والصين شركاء مميزون لنا وعلى علم بكل تفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة”.

وقال بقائي: “نخوض مفاوضات ثنائية مع سويسرا حيث أن لها دورا إيجابيا في المفاوضات النووية الحالية مع الولايات المتحدة”.

ولفت المتحدث إلى أن “سرعة التقدم في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق أمر مهم بالنسبة لنا مشيرا إلى أن الآلية المعروفة بـ”آلية الزناد” التي يطرحها الأوروبيون ليست بناءة على الإطلاق”.

في السياق، ذكرت صحيفة “الغارديان” أن “الجولتين المقبلتين من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ستعقدان في جنيف هذا الأسبوع وفي سلطنة عمان في الأسبوع الذي يليه”.

ونقلت صحيفة “الغارديان” عن “مسؤولين أمريكيين قولهم إن “المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في روما، بوساطة عمان، حققت تقدما ملحوظا”.

وأضافت أنه “من المقرر إجراء المزيد من المحادثات الفنية في جنيف هذا الأسبوع، يليها اجتماع دبلوماسي رفيع المستوى آخر في سلطنة عمان”.

وأشارت إلى أنه “من الممكن أن تلعب روسيا دورا رئيسيا في التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، كما يريد المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، الذي كان في قلب محادثات روما، التوصل إلى اتفاق خلال 60 يوما”.

وكان أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، أن “الأجواء الإيجابية نسبيا في روما أدت إلى تقدم في مبادئ وأهداف اتفاق محتمل”، مضيفا أنه “من المقرر أن تبدأ المناقشات بين الخبراء في الأيام المقبلة بهدف دراسة التفاصيل”.

وأشار عراقجي إلى أن “خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لم تعد كافية وجيدة برأي الكثير من الإيرانيين”، وما تبقى منها هو فقط “الدروس المستفادة.”

وأكدت الخارجية الإيرانية أن الطرفين اتفقا في روما على مواصلة الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة يوم السبت المقبل في مسقط”.

الرئيس الروسي يقر معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “قانونا للتصديق رسميا على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران”.

وكان بوتين “وقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لـ20 عاما مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في يناير الماضي”.

وبحسب وكالة أنباء “تاس” الروسية، “تحدد المعاهدة الإطار القانوني لتطوير التعاون بين موسكو وطهران على المدى الطويل، وتكرس المعاهدة وضع روسيا وإيران كشريكين استراتيجيين وتشمل جميع المجالات، بما فيها الدفاع ومكافحة الإرهاب والطاقة والمالية والنقل والصناعة والزراعة والعلوم والثقافة والتكنولوجيا”.

سلطان عمان يصل إلى موسكو في زيارة دولة

وصل سلطان عمان، “هيثم بن طارق آل سعيد إلى روسيا حيث هبطت طائرته قبل قليل في مطار “فنوكوفو-2″ الحكومي بالعاصمة موسكو”.

وتأتي زيارة الدولة التي بدأها هيثم بن طارق إلى موسكو، “في العام الذي يحتفل فيه البلدان بذكرى مرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما”.

وفي وقت سابق اليوم قالت وكالة الأنباء العمانية إن “السلطان هيثم بن طارق توجه اليوم الاثنين إلى روسيا في زيارة دولة تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وأضافت أن هذه “الزيارة تأتي تلبية للدعوة التي تلقاها سلطان عمان من الرئيس الروسي وتأكيدا على عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين”.

وكان الكرملين أشار إلى أن “المحادثات بين زعيمي روسيا وسلطنة عمان ستشهد مناقشة الاتجاهات الرئيسية لمواصلة تطوير التعاون الروسي العماني، بما في ذلك في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، إضافة إلى القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والإقليمية”.

وتتوسط سلطنة عمان حاليا “في المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حول ملف إيران النووي”.