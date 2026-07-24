إيران تحذر سكان الدول المضيفة للقواعد الأمريكية.. وتصعيد جديد في «البحر الأحمر»

أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرًا لسكان الدول التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، داعيًا إياهم إلى الابتعاد عن المواقع التي يتمركز فيها العسكريون الأمريكيون حفاظًا على سلامتهم، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا متزايدًا على خلفية المواجهات والتوترات الإقليمية.

وقال الحرس الثوري، في بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته وسائل إعلام، إن مرور 13 يومًا على استئناف الحرب أظهر، بحسب وصفه، مؤشرات على “هزيمة جديدة للولايات المتحدة”، مشيرًا إلى أن واشنطن أدركت عدم قدرتها على التغلب على القوات المسلحة الإيرانية عبر العمليات العسكرية.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة، بدلًا من التراجع، لجأت إلى ما وصفه بـ”جرائم حرب”، متهمًا القوات الأمريكية باستهداف جسور وأرصفة صيد وقوارب للصيادين ومنشآت مدنية ومركبات عابرة وخطوط سكك حديدية، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، وفق ما ورد في بيان الحرس الثوري.

وأشار البيان إلى أن “ذروة هذه الجرائم” وقعت، بحسب قوله، عندما تعرض زوار أربعينية الإمام الحسين على الحدود العراقية للقتل والإصابة.

وأكد الحرس الثوري أن استمرار هذه العمليات سيقابله، وفق تعبيره، “القصاص من المجرمين”، مضيفًا أن عددًا من ضباط وجنود الجيش الأمريكي غادروا قواعدهم العسكرية خشية تعرضهم لهجمات إيرانية، واتخذوا مباني داخل المدن مقرات بديلة لإدارة عملياتهم.

ودعا الحرس الثوري سكان الدول التي تستضيف قواعد أمريكية إلى الابتعاد لمسافة 500 متر عن أماكن إقامة العسكريين الأمريكيين والمواقع التي وصفها بالسرية، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على سلامتهم.

كما طالب البيان المواطنين بالإبلاغ عن المواقع الجديدة التي ينتقل إليها العسكريون الأمريكيون عبر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي للحرس الثوري الإيراني على تطبيق “تلغرام”.

وفي سياق إقليمي متصل، نفت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة بشأن إغلاق مضيق باب المندب، مؤكدة أن إجراءاتها البحرية تستهدف السفن السعودية فقط ولا تشمل حركة الملاحة الدولية عبر المضيق.

وقال رئيس الوفد المفاوض والمتحدث باسم جماعة “أنصار الله” محمد عبد السلام، في منشور عبر منصة “إكس”: “لا إغلاق لباب المندب كما يروج البعض”، موضحًا أن الحظر البحري الذي أعلنت عنه الجماعة يقتصر على الجانب السعودي، وبرره بأنه يأتي ردًا على ما وصفه بـ”الحصار المفروض على اليمن”.

وأضاف عبد السلام أن موقف الجماعة مرتبط برفض الرياض، بحسب وصفه، القبول بحل يضمن أمن وسيادة واستقلال اليمن.

وكانت جماعة “أنصار الله” أعلنت الخميس استهداف ناقلتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر، بعد أيام من إعلانها فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية.

وفي المقابل، أعلن التحالف العربي اتخاذ إجراءات لحماية سفنه في مضيق باب المندب، متعهدًا بالرد على أي تهديدات، مع نفيه فرض حصار على الموانئ والمطارات اليمنية.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعًا في مستوى التوتر بين جماعة “أنصار الله” والسعودية، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي باستهداف منشآت نفطية وحيوية داخل السعودية في حال شنت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة.

وجاءت هذه التهديدات على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، حيث أكد الحوثي رفض استمرار ما وصفه بـ”الحصار” والتحكم بالمطارات والموانئ اليمنية.

ويشهد اليمن نزاعًا مستمرًا منذ عام 2014 بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة “أنصار الله”، فيما تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية عسكريًا في مارس 2015 دعمًا للحكومة، وسط أزمة إنسانية واسعة وصفَتها الأمم المتحدة بأنها من بين الأسوأ عالميًا.