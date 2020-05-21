إيران تُحذر من موجة ثانيّة من كورونا يصّعب السيطرة عليها

عبر وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، عن قلقه من موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه في حال بلغت العدوى ذروتها مرة أخرى، فسيكون من الصعب السيطرة عليها مجددا.

وقال نمكي : “من يعتزمون السفر لقضاء عطلة العيد سيصابون بفيروس كورونا وسيخضعون لعلاج طويل.

وحث نمكي، المواطنين الإيرانيين على عدم السفر خلال عطلة عيد الفطر الأسبوع المقبل، نظرا لتفشي فيروس كورونا.

وأشار نمكي إلى أن بلاده نجحت في مكافحة كورونا إلى حد بعيد، لكنه قال إن الوضع في إقليم خوزستان وبعض الأقاليم الأخرى، لا يزال عند المؤشر الأحمر، بسبب عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 7200 شخص في إيران، أكثر بلدان الشرق الأوسط تضررا جراء وباء كوفيد-19، الناجم عن الفيروس، فيما بلغ إجمالي الإصابات حوالي 124603 حالات.