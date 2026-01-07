إيران تحذّر: أي تصعيد ستقابله قواتنا بالقوة القصوى!

حذر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، من استمرار التصعيد ضد إيران، مؤكداً أن البلاد ستتخذ إجراءات صارمة لحماية نفسها من أي اعتداء.

وأوضح اللواء حاتمي أن الاحتجاجات الشعبية داخل إيران طبيعية، لكن تحولها سريعًا إلى أعمال شغب يثير الشكوك حول أهدافها الحقيقية، مشددًا على أن القوات المسلحة ستتصدى لأي جهة تهدد الأمن القومي الإيراني.

وأشار حاتمي إلى أن الولايات المتحدة و”الكيان الصهيوني” لطالما شكلا تهديدًا للشعب الإيراني، مؤكدًا أن التدخلات الأخيرة في الشؤون الداخلية لإيران ليست جديدة بل امتداد لتاريخ طويل من العداء.

وحيدي: ما يجري اليوم «حرب إرادات» واختطاف رئيس دولة دليل على انحدار أمريكا

وصف نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد أحمد وحيدي، ما يجري حاليا بأنه «حرب إرادات»، معتبرا أن «اختطاف رئيس دولة يشكل دليلا على انهيار الولايات المتحدة وانحدارها».

ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات وحيدي جاءت خلال كلمة ألقاها في ملتقى للمقاتلين وقدامى المحاربين في مدينة كرمان جنوب شرق إيران، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق «القدس» التابع للحرس الثوري.

وقال وحيدي إن «أمريكا اليوم في منحدر السقوط، لأن الأدوات التي ابتكرتها لحكم العالم لم تعد فعالة»، مضيفا أن لجوء واشنطن إلى «القوة الغاشمة والعقوبات» يعكس فشلها، وأن المؤسسات الدولية التي أنشأتها «لم تعد مجدية، بل أصبحت دليلا على الانهيار».

وأكد أن «اختطاف رئيس دولة أو اغتيال الشهيد قاسم سليماني ليس دليلا على القوة، بل هو قمة الإذلال ودليل واضح على الانهيار».

إيران تُعدم رجلاً بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

أعدمت إيران، اليوم الأربعاء، رجلاً بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي «الموساد»، وفقاً لما أفادت به وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن مصادر قضائية أن الموساد قام بتجنيد المتهم عبر الإنترنت، مقابل وعود بدفع مليون دولار أميركي ومنحه تأشيرة دخول بريطانية. وأضافت المصادر أن الرجل اعترف بجرائم التجسس بعد اعتقاله، وصدر بحقه حكم بالإعدام، قبل أن تُقِرّ المحكمة العليا الحكم وترفض الاستئناف.

ولم تكشف وكالة ميزان عن تفاصيل تتعلق بتوقيت أو مكان اعتقال المتهم أو تنفيذ حكم الإعدام.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر الأمني بين إيران وإسرائيل، إذ تشير السلطات الإيرانية إلى أنها اعتقلت خلال الفترة الماضية المئات ممن تشتبه في عملهم لصالح إسرائيل، خاصة عقب الهجمات الإسرائيلية على مواقع نووية واستراتيجية داخل إيران وعمليات الاغتيال التي استهدفت جنرالات وخبراء نوويين.

وتفيد تقارير غير مؤكدة بأن عدد الذين أُعدموا في قضايا تجسس مماثلة تجاوز عشرة أشخاص خلال الفترة الأخيرة.

عراقجي: الظروف الراهنة لا تسمح بأي مفاوضات مع الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن «الظروف الحالية لا تسمح بفتح أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية»، مشدداً على أن طهران غير مستعدة للدخول في محادثات مع واشنطن في الوقت الراهن.

وقال عراقجي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن الشؤون الداخلية الإيرانية «تتعلق بالشعب والحكومة فقط»، مؤكداً أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها في التعامل مع الاحتجاجات الداخلية.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني أنه سيزور العاصمة اللبنانية بيروت، غداً الخميس، يرافقه وفد اقتصادي، بهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.