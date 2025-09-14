إيران تحذّر: تفعيل آلية «سناب باك» الأوروبية يعني تعليق تعاوننا مع «وكالة الطاقة الذرية»

أكدت إيران، السبت، أن أوروبا لا تملك الحق في تفعيل آلية الزناد “سناب باك” ضمن الاتفاق النووي الإيراني، معتبرة هذا الإجراء غير قانوني وغير شرعي، ومتوعدة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا تم اللجوء إليه.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تفعيل آلية سناب باك يُعد عملاً عدائياً سيترتب عليه إلغاء التفاهمات مع الوكالة، مشيراً إلى أن التعاون مع الوكالة سيتغير وفقاً لقوانين البرلمان وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي، ولن يتم كما كان سابقاً.

وأوضح أن أي تفتيش للمنشآت النووية سيكون في إطار القانون الإيراني، مع مراعاة الملاحظات الأمنية للبلاد، وأن أي عمل عدائي مثل تفعيل سناب باك سيجعل التفاهم كأنه لم يكن.

وأشار عراقجي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافقت على إعادة هيكلة التعاون وفق الظروف الجديدة، بما يشمل احترام المخاوف الأمنية الإيرانية، مؤكداً أن تفعيل سناب باك له آثار سياسية ونفسية، لكن إيران لا تنوي التعاون مع الوكالة بالشكل السابق، وتسعى إلى إطار جديد يضمن حماية مصالحها الوطنية.

وأضاف الوزير أن المفاوضات مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في القاهرة استمرت لساعات، وتم تعديل نص الاتفاق وفق ملاحظات إيران، ما جعل النص مقبولاً بالنسبة للقيادة الإيرانية وأرسلته إلى قادة البلاد للمصادقة النهائية.

وآلية الزناد في الاتفاق النووي الإيراني، الذي أُبرم عام 2015، تمنح أي طرف من أطراف الاتفاق، مثل الترويكا الأوروبية، الحق في إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران تلقائياً إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها النووية، دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن.

إيران تدين بيان مجموعة السبع وتتهم الغرب بدعم إسرائيل وتهديد الاستقرار الإقليمي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، البيان المشترك الصادر عن دول مجموعة السبع وشركائها بشأن إيران، واعتبرته “ادعاءات باطلة وغير مسؤولة لا تهدف سوى للتنصل من الحقائق وتحويل الأنظار”.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، نقلته وكالة تسنيم، أن توجيه اتهامات “واهية” ضد الجهات المسؤولة عن حماية الأمن القومي الإيراني يمثل تحريفا متعمداً للواقع وفبركة مكشوفة من قبل دول تمارس سياسات غير قانونية ومزعزعة للاستقرار في مناطق عدة، وخاصة في غرب آسيا.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة وحلفاءها في مجموعة السبع يتحملون المسؤولية المباشرة عن تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، نتيجة “تواطئهم مع إسرائيل في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، ودعمهم جماعات إرهابية معروفة”.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه المواقف الغربية تأتي في محاولة للتغطية على “جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني” تحت دعم شامل من واشنطن ولندن وبرلين وباريس، مؤكداً أن “السياسات الاستعمارية البالية لن تنجح في إخفاء جريمة القرن”.

واختتمت الخارجية الإيرانية بيانها بالتأكيد على أن الدول الغربية مطالبة بتصحيح سياساتها الخاطئة والعدائية تجاه إيران والمنطقة، بدلاً من الاستمرار في التضليل والفبركة.