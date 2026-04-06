إيران تحذّر دول العالم: سنحاسب كل من يساعد أمريكا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، استكمال موجة هجمات جديدة على بنى تحتية إيرانية في العاصمة طهران، في حين تحدث الإعلام الإيراني عن سقوط عدد من القتلى المدنيين، بينهم أطفال، إثر غارات استهدفت وحدات سكنية ومؤسسات مختلفة.

ونقلت وكالة “فارس” عن مسؤول محلي في بهارستان بطهران أن 13 شخصًا قتلوا جراء هجوم أمريكي صهيوني على وحدتين سكنيتين، من بينهم أربع فتيات وولدان دون سن العاشرة، مؤكدة أن الأطفال كانوا ضحايا لعنف لا صلة لهم به.

وأوضحت خدمة الإسعاف في العاصمة طهران أن الهجمات أدت إلى استشهاد عدد من المدنيين، مشيرة إلى أن الغارات طالت المناطق السكنية والجامعية، وأظهرت مشاهد مصورة دمارًا واسعًا في جامعة شريف وأطرافها.

من جهته، أعلن المتحدث باسم منظمة الإطفاء في طهران أن محطة تخفيض ضغط الغاز ومنطقة سكنية تعرضتا لهجوم خلال الليل.

وأوضح أن محطة الغاز أصيبت بقذائف مما أدى إلى تسرب شديد للغاز، وتم السيطرة على التسرب خلال أقل من نصف ساعة دون نشوب حريق. وفي منطقة جنوب شرق طهران، تم تدمير منزل سكني بالكامل، وتم انتشال 7 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض، فيما لقي 3 آخرون حتفهم.

على الصعيد الدبلوماسي، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية جميع دول العالم من تقديم أي شكل من أشكال الدعم للولايات المتحدة، مؤكدة أن كل طرف يسهم في ما وصفته بـ”الجرائم الأمريكية” سيواجه المساءلة القانونية الدولية.

وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن التهديدات الموجهة لإيران بضرب بنيتها التحتية للطاقة والصناعة تشكل جريمة حرب، مشيرًا إلى أن منح الضوء الأخضر لإسرائيل لضرب الأهداف المدنية يندرج ضمن أحكام القانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف بقائي أن أي دولة تساعد أو تشارك بأي شكل في ارتكاب هذه الجرائم يجب أن تتحمل المسؤولية، مؤكداً أن جميع الدول عليها أن تعلم أنها إذا قدمت أي مساندة أو تعاون مع الولايات المتحدة في ارتكاب هذه الجرائم، فستواجه المحاسبة والملاحقة القانونية.

كما انتقد بقائي موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام، واصفًا تصريحات الأخير بأنها تجاوزت صلاحياته التقنية وتسببت في تبرير الاعتداءات على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، مؤكدًا أن اسم الوكالة ومديرها أصبحا مسجلين في الوجدان الإيراني كشركاء في ما وصفه بـ”الجريمة”.

وأكد المتحدث أن الإجماع الداخلي الإيراني راسخ وموحد في مواجهة الحرب العدوانية، وأن جميع مؤسسات الدولة وأركان الحكم تقف “بقلب واحد وصوت واحد” للدفاع عن سيادة البلاد وصون كيانها.

وعلى صعيد القدرات العسكرية، قال عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي إن إيران لن تعاني من نقص في الصواريخ أو المواد الاستراتيجية حتى لو دامت الحرب لسنوات طويلة.

وأوضح أن الجيش الإيراني قادر على مواجهة أي تهديد، وأن تعرض العدو للهزيمة أصبح واردًا رغم أسلحته الحديثة.

ووفقًا لتقديرات إسرائيلية، تمتلك إيران أكثر من 1000 صاروخ قادر على الوصول إليها، في حين تضم ترسانة “حزب الله” في لبنان نحو 10 آلاف صاروخ قصير المدى، بحسب بيانات عسكرية نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وفي سياق التعبئة الشعبية، أعلن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني جاهزية 12 مليون متطوع من مختلف فئات الشعب للمشاركة في الدفاع عن الوطن، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني أثبت عبر تضحياته وإخلاصه ملحمة وطنية كبرى، مؤكداً أن جميع القوى الشعبية مستعدة لتشكيل صف واحد لمواجهة ما وصفهم بـ”الإرهابيين الأمريكيين والصهاينة”.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن أكثر من 5 ملايين شخص قد تطوعوا مؤخرًا للمشاركة في الحرب ضد التحالف الأمريكي الإسرائيلي.

في المقابل، شنت إيران صباح اليوم موجات صاروخية متتالية على شمال ووسط إسرائيل، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة وتسجيل أضرار مادية جسيمة في حيفا وبتاح تكفا وتل أبيب، فيما أظهرت المقاطع المصورة لحظة سقوط الصواريخ في أكثر من مكان، بما في ذلك رؤوس متفجرة وشظايا سقطت في 15 موقعًا بتل أبيب.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض الصواريخ، وشدد على عدم السماح بمغادرة المناطق المحظورة إلا بعد تلقي تعليمات واضحة.

وفي ردود الفعل الدولية، أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر أن الوضع الأمريكي في الشرق الأوسط سيزداد سوءًا، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يعترف بخطأ في سياسات الحرب، وأن الإيرانيين يملكون زمام الأمور في المنطقة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواجهان صعوبات في إدارة الصراع دون تخطيط دقيق وأن أي هجمة برية قد تؤدي لخسائر فادحة.