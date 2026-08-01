إيران تحذّر من إغلاق هرمز ومضائق أخرى.. قاليباف يكشف كواليس مقتل خامنئي

حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر من أن استمرار الولايات المتحدة في “تأجيج نيران الحرب” سيؤدي إلى تشديد إغلاق مضيق هرمز وممرات ومضائق استراتيجية أخرى.

وقال ذو القدر في منشور عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي مساء الجمعة إن “مواصلة الحصار البحري ومواصلة النظام الأميركي تأجيج نيران الحرب، ستؤديان إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز، وكذلك ممرات ومضائق استراتيجية أخرى”.

وأضاف أن “الاقتصاد العالمي، وسوق الطاقة، والناخبون الأميركيون، سيدفعون ثمن ذلك”.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال مع نظيره البريطاني إد ميليباند، أن بلاده تعتزم تنظيم آليات العمل مع سلطنة عمان لإدارة الملاحة في مضيق هرمز.

وحذر عراقجي في الوقت ذاته من أن “عرقلة الأطراف الثالثة ستعقد الوضع”، دون أن يحدد الجهات التي يقصدها.

من جهته، كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، السبت، تفاصيل الساعات التي أعقبت الهجوم الذي استهدف مقر المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، قائلا إن السلطات تأكدت من مقتله بعد نحو ساعة من وقوع القصف.

وأوضح قاليباف خلال اجتماع للمجلس التنسيقي التابع لمجلس الشورى الإيراني، أن السلطات قررت، بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الراحل علي لاريجاني، الإعلان عن نبأ مقتل خامنئي فجر 28 فبراير الماضي، ودعوة المواطنين إلى النزول إلى الشوارع.

وقال قاليباف إن “تقوية إيران تمثل الأولوية الأساسية في المرحلة الحالية”، مشددا على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعزيز القدرات الداخلية والتماسك الوطني، مضيفا أن هدف “إيران القوية” كان محوريا في توجهات القيادة الإيرانية خلال السنوات الماضية.

وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن السلطات كانت تخطط لعقد اجتماعات رسمية قبل الإعلان عن مقتل خامنئي، إلا أن تسريب وسائل إعلام أجنبية للخبر دفعها إلى تغيير الخطة والإعلان عنه بشكل مبكر، موضحا أن القرار جاء بهدف إدارة الوضع الشعبي ومنع حدوث اضطرابات في الشارع، بحسب تصريحاته.

وأضاف قاليباف أن ترسيخ ما وصفه بـ”الانتصار في الحرب الأخيرة” يحتاج إلى تعزيز الثقة بالمستقبل والحفاظ على التضامن بين مختلف مؤسسات الدولة.

ودعا إلى “تنسيق كامل بين الجبهات العسكرية والدبلوماسية والخدمية والشعبية”، محذرا من أن الفصل بينها قد يؤدي إلى إضعاف البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وفي تصريحات أخرى نقلتها وكالة “تسنيم”، أكد قاليباف أن إيران “انتصرت في الحرب ولكن يتعين عليها تثبيت النصر وتسجيله”، قائلا إن “قوة إيران هي الأولوية الأولى”.

وأضاف: “لقد انتصرنا في الحرب، ولكن يجب علينا تثبيت النصر وتسجيله، ويجب أن يكون لدى البلاد حتما أمل بالمستقبل، وأن تكون رؤيتها المستقبلية واضحة ومشرقة”.