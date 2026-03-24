إيران تحصل على موافقة «خامنئي» لإنهاء الحرب.. الموساد: تغيير النظام يستغرق عاماً

أفادت مصادر إعلامية متعددة، اليوم الثلاثاء، بتطورات دراماتيكية في الملف الإيراني، تشمل مسار الحرب الحالية، الأضرار المدنية، المفاوضات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، والتحليلات الإسرائيلية حول النظام الإيراني.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين عراقجي أكد لمبعوث الرئاسة الأمريكية ستيف ويتكوف حصوله على موافقة ومباركة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لإنهاء الحرب بسرعة، مع التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالشروط الإيرانية.

ونقلت الصحيفة عن الصحفي رونين بيرغمان أن ممثلين كبارًا من دولتين من بين الدول الثلاث المشاركة في النزاع شاركوا في المفاوضات التي بدأت الخميس الماضي، فيما لم تتلق إسرائيل تقريرًا رسميًا من شريكتها الولايات المتحدة.

وأوضحت أن ذلك قد يعود للتجارب السابقة التي أظهرت تسرب المعلومات سريعًا إلى وسائل الإعلام، كما حصل مع مفاوضات “حماس” السابقة.

هذا وجرت المفاوضات بين عراقجي وويتكوف عبر الهاتف، بمشاركة جاريد كوشنر، أحد أبرز مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت المصادر أن ترامب كشف عن قناة الاتصال السرية، ما أثار نفيًا إيرانيًا سريعًا، في حين أكدت جهات أمريكية وإسرائيلية وجود هذه الاتصالات ومضمون المحادثات، بما في ذلك الاجتماع المصيري يوم الخميس الماضي.

في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة “فيلت” الألمانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتأجيل الضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية بعد مراجعة دقيقة لقدرات الجيش الإيراني، مع الإشارة إلى تقديرات مبالغ فيها سابقًا بشأن سهولة الحرب، مقارنة بما حدث في فنزويلا.

وأفاد مسؤول أمني إيراني رفيع لوكالة “تسنيم” بأن ترامب تراجع عن الهجوم بعد أن أصبحت التهديدات الإيرانية ذات مصداقية، وبسبب الضغط على الأسواق المالية وسندات الخزينة الأمريكية.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الثلاثاء أن الحرب أسفرت عن أضرار واسعة في البنية التحتية والمباني المدنية، حيث تضررت 82,417 وحدة مدنية، تشمل 62,440 منزلًا سكنيًا و19,187 وحدة تجارية.

وأفاد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بيرحسين كوليوند بأن محافظة طهران وحدها شهدت تضرر 25,280 وحدة سكنية وتجارية.

كما تضرر 281 مركزًا صحيًا وصيدليًا وإسعافيًا، و498 مدرسة، و17 مركزًا تابعًا للهلال الأحمر، بالإضافة إلى المعدات الإغاثية التي شملت 3 مروحيات و48 مركبة عملياتية و46 سيارة إسعاف.

وبحسب رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، بلغ عدد المصابين المدنيين منذ بداية حرب رمضان 1,563 شخصًا، بينهم 111 طفلًا دون سن الخامسة، فيما بلغ عدد ضحايا النساء 3,794، وأصغرهن رضيعة تبلغ شهرًا واحدًا، كما استشهد 208 أطفال دون 18 عامًا، بينهم 168 طفلًا من مدرسة ميناب، و13 طفلًا دون سن الخامسة، أصغرهم رضيع عمره 3 أيام.

وأشارت وكالة هرانا إلى مقتل 3,230 شخصًا، بينهم 1,406 مدنيين و210 أطفال على الأقل، بينما ذكرت وسائل إعلام حكومية وفاة 1,270 شخصًا، وأكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة أن 1,332 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب.

تحليلات إسرائيلية وتقديرات الموساد

كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع توقع عشية الحرب أن أي تغيير محتمل في النظام الإيراني قد يستغرق عامًا كاملًا، مع احتساب سيناريوهات متعددة وفترات زمنية متفاوتة.

وأضافت أن بعض التسريبات حول توقعاته تهدف إلى تشويه سمعته وتحويل اللوم عن فشل جهود الإطاحة بالنظام.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن برنياع قدم تقديرات واقعية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إمكانية إشعال المعارضة الإيرانية وأعمال الشغب التي قد تؤدي لانهيار الحكومة، لكنه أكد أن النتائج لا يمكن ضمانها على المدى القصير.