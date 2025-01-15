إيران.. تحطم طائرة ومقتل قائدها واثنين من طاقمها

لقي ثلاثة أفراد من قوات الشرطة الإيرانية مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر تحطم طائرة تدريب خفيفة قرب مدينة رشت، مركز محافظة جيلان شمالي إيران.

وبحسب وكالة تسنيم” الإيرانية، قال المركز الإعلامي للشرطة الإيرانية، “إن الطائرة سقطت بسبب عطل فني أثناء قيامها بمهمة تدريبية”.

وبحسب الوكالة، “أسفر الحادث عن وفاة الكابتن خوانساري، مدرب الطيران، والعقيد إبراهيم زاده، مساعد الطيار، والعقيد فیضي، مهندس الطيران”.

ووفق الوكالة، “تواصل السلطات الإيرانية التحقيق في الحادث لتحديد الأسباب الدقيقة للعطل الفني الذي أدى إلى سقوط الطائرة”.

تحطم طائرة تدريب صغيرة تابعة للشرطة الإيرانية في مدينة #رشت واستشـ.هاد الطيار واثنين من مساعديه pic.twitter.com/HhcbM9VOrJ — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) January 15, 2025