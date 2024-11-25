إيران: تخلصنا من «نظام سويفت» ونعتزم إطلاق «الريال الرقمي»

كشف محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، خلال المؤتمر السنوي الـ11 حول الأنظمة المصرفية والدفع الحديثة، “أنه يعتزم إطلاق عملته الرقمية “الريال الرقمي”، في المستقبل القريب”.

ووفقا لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أشار فرزين إلى أن “شبكة الدفع الإيرانية “شتاب”، التي تتم معالجة المعاملات فيها في أقل من ثانيتين، هي من بين الأكثر كفاءة في المنطقة”.

وأكد على “قرب تشغيل “الريال الرقمي”، مشددًا على التزام البنك المركزي بتطوير الممارسات المصرفية الحديثة”.

وقال إن “العقوبات لا تزال تشكل عقبة كبيرة، لكننا قطعنا خطوات ملحوظة في السنوات الأخيرة”، مستشهدا بتنفيذ نظام “أسيومر”، الذي تم تصميمه للتعاون المالي الآسيوي كبديل لنظام “سويفت”، ما يتيح المعاملات مع دول مثل الهند وباكستان”.

وأوضح فرزين أن “نظام “أسيومر” أصبح جاهزا للعمل بشكل كامل، في 2 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، وعزز قدرة إيران على إدارة العقوبات بشكل فعال”.

وتابع: “لقد استبدلنا “سويفت” بهذه المنصة، وعززنا علاقاتنا مع مجموعة “بريكس”، التي تشكّل التجارة العالمية، بخطة استراتيجية حتى عام 2025″، مضيفا أن “الخطة تركز على توسيع استخدام إيران للعملات الوطنية، التي نستخدمها حاليا في تعزيز التعاملات مع أعضاء “بريكس”، من أجل خلق فرص لإيران للاندماج في النظام”.

وأشار فرزين إلى أن “الصين وروسيا، تتقدمان بالفعل في هذا الاتجاه، ونحن نهدف إلى تسوية المعاملات باستخدام عملات “بريكس”، كما ذكر المحافظ أن منصة التسوية عبر الحدود مازالت في مراحلها المبكرة حاليا، والتي يمكن أن تسهّل التبادلات المالية الدولية بشكل أكبر”.

وقال: “في الآونة الأخيرة، تم ربط نظام “شتاب” بنظام “مير” الروسي، والعديد من البنوك تعمل الآن على النظام”.