إيران تدخل على خط الوساطة في نزاع «قره باغ»

الخارجية الإيرانية أعلنت اليوم أن عباس عراقجي المساعد السياسي للوزير، سيبدأ جولة إقليمية من أجل الدفع قدما بمبادرة إيران لحل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم قره باغ.

وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن “عراقجي بالإضافة إلى تفقده المناطق الحدودية والتعرف على آخر الظروف الميدانية، يخطط لرحلات إلى باكو وموسكو ويريفان وأنقرة”.

وكانت طهران قد أعلنت في وقت سابق أنها، أعدت مبادرة للحل في قره باغ وستتابعها مع طرفي النزاع ودول المنطقة والجوار.

كما قررت إيران تعزيز تدابيرها العسكرية على الحدود المحاذية لإقليم قره باغ بعدما وصلت بعض قذائفه إلى الأراضي الإيرانية، محذرة من أنها لا يمكن أن تتحمل وجود معارك عسكرية على حدودها، وبخاصة الاعتداء على أراضيها المجاورة لمنطقة النزاع، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.