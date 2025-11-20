«الطاقة الذرية» تلزم إيران بالإبلاغ «بلا تأخير» عن مخزونها النووي

وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس على قرار يلزم إيران بالإبلاغ دون تأخير عن مخزونها من اليورانيوم المخصب والمنشآت النووية التي تعرضت للقصف، وذلك بعد تصويت 19 دولة مؤيدة، و12 ممتنعة، و3 معارضة.

وطالبت الوكالة إيران بالتعاون الفوري والكامل بشأن مواقعها النووية التي تعرضت للقصف ومخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة تأتي بعد تقديم تقرير جديد للمدير العام للوكالة حول التطورات الأخيرة.

من جهتها، اعتبرت البعثة الدائمة الإيرانية في فيينا أن بعض الدول الغربية مارست ضغوطًا سياسية على مجلس المحافظين دفعت إلى تسييس القرار، مشيرةً إلى أن التقرير قدم صورة “ناقصة وانتقائية” للتطورات التي أعقبت الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية.

وأكدت إيران أن تعاونها مع الوكالة يتم وفق قرارات مجلس الشورى والمجلس الأعلى للأمن القومي، حفاظًا على الأمن والمصالح الوطنية.

كما شددت إيران على أن أي طلب لتخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم إلى الصفر يعد خيانة، مؤكدة أن البرنامج النووي جزء من “كرامة وشموخ وطني” وقد دفع من أجله تكاليف مادية ومعنوية كبيرة، وفق تصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي. وأوضح أن التعاون مع الوكالة يقتصر على المنشآت التي لم تُستهدف بالقصف.

في السياق، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة ودول “الترويكا” الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنه “خطوة غير مسؤولة واستفزازية”، مؤكداً أنه يهدف إلى تقويض سلطة الوكالة واستعادة قرارات مجلس الأمن السابقة الملغاة.

ودعا عراقجي جميع الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة إلى مقاومة الإجراءات التي وصفها بـ”غير القانونية” من قبل الدول الثلاث.

ويطالب مشروع القرار إيران بتقديم إجابات والسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب، وتنفيذ البروتوكول الإضافي الذي يمنح الوكالة صلاحية التفتيش المفاجئ في مواقع غير معلنة.

وفي تصريحات سابقة، أعلن العراقجي أنه مع انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231، ستلتزم إيران فقط بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ما يتيح لها توسيع برنامجها النووي.

من جهته، أشار المندوب الروسي في المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، إلى أن إنهاء الاتفاق النووي سيؤدي إلى تغييرات في الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني.

إيران تنفي أي نقاش بشأن وقف تخصيب اليورانيوم

نفى مصدر إيراني مطلع وجود أي نقاش داخل الحكومة الإيرانية حول وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بالكامل، واصفًا التصريحات المتداولة بأنها “مزاعم كاذبة ولا أساس لها، وتندرج ضمن الحرب النفسية ضد إيران”.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لم تقبل فكرة التخصيب بنسبة صفر، معتبرًا ذلك جزءًا من “الكرامة والشموخ الوطني”، مشددًا على أن أي اتفاق لتخفيض نسبة التخصيب إلى الصفر يمثل خيانة ولن ترضخ إيران لهذا المطلب.

وأوضح عراقجي أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقتصر على المنشآت التي لم تتعرض للقصف، ونفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي عملية تفاوضية حالية مع الولايات المتحدة، معتبرة أن التفاوض غير مبرر مع طرف يمارس اعتداءات على إيران ويحاول فرض إملاءاته.