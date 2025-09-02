إيران تردّ على «مجلس التعاون الخليجي»: الأمن والسيادة خط أحمر للجزر وحقل «آرش»

أكدت إيران سيادتها الكاملة على الجزر الثلاث طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى وحقوقها في حقل آرش، بالإضافة إلى سلمية برنامجها النووي، وذلك ردًا على بيان اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان رسمي إن المزاعم الواردة في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية المجلس في دورته الـ165 تفتقر لأي أساس قانوني، مشددة على أن الجزر الثلاث أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الإيرانية.

وأضافت الوزارة أن تكرار هذه الادعاءات في بيانات مماثلة لن يغيّر شيئًا من الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية المتعلقة بهذه الجزر.

وأكدت إيران أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والسلامة في هذه الجزر والدفاع عن مصالحها الوطنية ضمن إطار حقوقها السيادية، مشيرة إلى رفض أي تدخل خارجي في شؤونها المتعلقة بالجزر.

وعلى صعيد حقل آرش، نوهت الخارجية بحقوق إيران بناءً على الحقوق التاريخية وسجلات المفاوضات، معتبرة أن الادعاءات الأحادية من الكويت بشأن هذا الحقل غير ذات مصداقية، مؤكدة أن إصدار بيانات متكررة من جانب واحد لا يخلق أي حق قانوني للكويت.

كما شددت الخارجية الإيرانية على أن حق إيران مشروع وقانوني في استخدام الطاقة النووية وفق معاهدة عدم الانتشار النووي، معتبرة أن أي محاولة للتشكيك في الطابع السلمي لبرنامجها النووي لا أساس لها.

وأوضحت الوزارة أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتحملان مسؤولية تعطيل مسارات التفاوض عبر خرق العهود وانتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.