إيران ترد على ترامب بآية قرآنية.. قائد عسكري: تصدير النفط إما للجميع أو لا أحد

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انتهاء الحرب مع إيران، باستخدام آية قرآنية من سورة آل عمران نشرها عبر منصة “إكس”، في خطوة عكست تصعيداً جديداً في الخطاب السياسي بين طهران وواشنطن.

واستشهد بقائي بالآية: “لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ”، في إشارة إلى موقفه من التصريحات الأمريكية الأخيرة التي تحدثت عن التوصل إلى تسوية وإنهاء الحرب.

وجاء الرد الإيراني بعد تصريحات لترامب قال فيها إن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران، وإن طهران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، إضافة إلى حديثه عن قرب توقيع اتفاق في أوروبا وفتح مضيق هرمز بشكل رسمي فور التوقيع.

وفي المقابل، نفى مسؤولون إيرانيون صحة ما أعلنه ترامب، حيث اعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي أن احتمال خداع واشنطن مرتفع، وأن التصريحات الأمريكية لا تتجاوز كونها “كذباً أو هراء”.

وفي سياق متصل، صعّد قائد مقر “خاتم الأنبياء” في إيران اللواء علي عبداللهي من لهجة التحذير، مؤكداً أن بلاده لن تقف مكتوفة اليدين أمام أي تهديد للبنية التحتية النفطية، مشدداً على أن تصدير النفط والغاز “إما أن يكون متاحاً للجميع أو لا يكون متاحاً لأحد”.

واتهم عبداللهي الولايات المتحدة بتبني سياسات متناقضة بين الدعوة للتفاوض وممارسة الضغوط والتهديدات، محذراً من أن أي هجوم جديد سيقابل برد أشد واتساع رقعة التوتر في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل حول مستقبل المفاوضات بين الجانبين، وسط تباين واضح في المواقف وتصاعد في الخطاب السياسي والإعلامي، خصوصاً بشأن ملف إيران النووي ومضيق هرمز.