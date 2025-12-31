إيران ترد على تصريحات ترامب وتحذّر من رد حازم!

حذرت إيران من الرد الحازم على أي تهديد يطال سيادتها أو أراضيها أو مصالحها الوطنية، مؤكدة أن ردها سيكون متناسبًا وضمن حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأفاد السفير الإيراني ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أميرسعيد إيرواني، في رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن سامويل زيبوغار، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تضمنت تهديدًا بدعم ضربات عسكرية لإيران إذا استمرت في تطوير برامجها الصاروخية أو النووية، تُعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الثانية الفقرة الرابعة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية للدول.

وأشار إيرواني إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق سجل عدوان مشترك للولايات المتحدة وإسرائيل على إيران بين 13 و24 يونيو 2025، والذي استهدف منشآت مدنية ونووية سلمية، معتبرًا أن ذلك يستوجب مساءلة المسؤولين الأمريكيين المشاركين في العدوان وفق القانون الدولي.

وأكد السفير الإيراني أن الولايات المتحدة تمارس ازدواجية في المعايير، كونها دولة نووية ووصية على معاهدة عدم الانتشار، بينما تدعم إسرائيل غير المشروعة، وهي الدولة النووية الوحيدة في غرب آسيا، ما يهدد الأمن الإقليمي والدولي ويقوض نظام عدم الانتشار العالمي.

وطالبت إيران مجلس الأمن بإدانة صريحة للتهديدات الأمريكية، والضغط على الولايات المتحدة للالتزام بميثاق الأمم المتحدة، ومنع المزيد من التصعيد دون ازدواجية في المعايير. وشددت على أن تجاهل هذه الانتهاكات سيقوض مصداقية مجلس الأمن ويضر بالنظام القانوني الدولي.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزكشيان استعداد طهران للرد الحازم على أي عدوان محتمل، ومواصلة تطوير برنامجها النووي والطاقة النووية، بما في ذلك إعادة بناء المنشآت المتضررة وإنشاء محطات جديدة، مع الالتزام بإجراءات بناء الثقة الدولية.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، تأكيد بلاده استمرار انفتاحها على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقوم على الاحترام والمصالح المتبادلة، رغم التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار عراقجي إلى ضرورة أن يسعى ترامب لحل الأزمة عبر الوسائل الدبلوماسية، والتواصل مع الشعب الإيراني بلغة الاحترام، معربًا عن استعداد إيران غير المسبوق للتعاون مع “الأصدقاء المشتركين” لتعزيز الحوار وضمان تنفيذ أي نتائج يتم التوصل إليها في المفاوضات.

نتنياهو يتهم إيران باستئناف إنتاج الصواريخ الباليستية وتطوير برنامجها النووي

اتهم رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إيران باستئناف إنتاج الصواريخ الباليستية وتطوير برنامجها النووي، مشيرًا إلى أن طهران قد تحاول تعزيز قدراتها العسكرية رغم التحذيرات الدولية.

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “هم يعودون إلى الإنتاج [الصواريخ]. أما بالنسبة للبرنامج النووي، أعتقد أنهم يحاولون القيام بذلك”، مضيفًا أنه ليس متأكدًا من تجاوز إيران للخط الأحمر، نظرًا لتقديرها لتحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومتابعتها لما حدث في الفترة السابقة.

يأتي هذا التصريح في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التي أشار فيها إلى استعداده لدعم ضربات جديدة ضد إيران إذا واصلت تطوير برامجها الصاروخية والنووية. وتعرضت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو لعمليات قصف من قبل إسرائيل، والتي نفت طهران إدارتها لأي برنامج عسكري سري، وتبادلت الأطراف الضربات على مدار 12 يومًا، بمشاركة الولايات المتحدة في إحدى العمليات.

وأكدت إيران عزمها على إعادة بناء المنشآت المتضررة ومواصلة تطوير صناعتها النووية، بما يشمل إنشاء محطات طاقة نووية جديدة، مع استعدادها لاتخاذ إجراءات بناء الثقة الدولية.