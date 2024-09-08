إيران ترد على مزاعم تزويد روسيا بصواريخ باليستية

نفت إيران تقارير بأنها أمدت روسيا بصواريخ باليستية، قائلة إنها لا تقدم دعماً عسكرياً لأي من الجانبين في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني،اليوم الأحد، بأنه «منذ بداية الأزمة الروسية – الأوكرانية، لم تكن إيران مطلقاً جزءاً من هذا الصراع العسكري واستمراره، ودعمت دائماً الحل السياسي والحوارات الثنائية لإنهاء هذه الأزمة».

ورداً على سؤال من «وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)» حول الادعاء القائل إن إيران ترسل صواريخ باليستية إلى روسيا، أوضح كنعاني أنه «كما جرى التأكيد مراراً وتكراراً، فإن إيران، وضمن معارضتها الحرب، تدعم الحل السياسي لحل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا وإنهاء الصراعات العسكرية».

وأضاف كنعاني أن نهج بلاده «مبدئي وعلني وواضح وراسخ فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية»، لافتاً إلى أن «تكرار الادعاء بإرسال صواريخ باليستية إلى روسيا أمر له أهداف ودوافع سياسية من بعض الدول الغربية، وهو لا أساس له من الصحة على الإطلاق».

وكانت وكالة «بلومبرغ» للأنباء قد ذكرت أول من أمس الجمعة أن إيران أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا، في تحدٍّ لتحذيرات استمرت لشهور من مسؤولين أميركيين وأوروبيين.