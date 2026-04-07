إيران ترسل صاروخاً وردياً.. «حنظلة» تنشر صورة لفريق تصميم طائرة إسرائيلية

أفادت تقارير إيرانية اليوم الثلاثاء بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية متمسكة باستراتيجيتها العسكرية ولن تتراجع عن موقفها قبل تحقيق النصر على العدو، في حين يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار من خلال اتصالات خلف الكواليس.

وأشار مهدي محمدي مستشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن “إيران انتصرت في الحرب بشكل واضح ولن تقبل إلا بنهاية تضمن مكاسبها وتخلق نظامًا أمنيًا جديدًا في المنطقة، الحقيقة أن ترامب يملك نحو 20 ساعة فقط إما أن يستسلم لإيران أو يعود حلفاؤه إلى العصر الحجري. نحن لن نتراجع!”.

كما قال ابراهيم رضايي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان إن “تمديد مهلة ترامب يعكس العجز والضعف. كل خطوة لتحريك قواته تؤدي فورًا لهزيمة ومأزق أكبر، وهذا ما أنهكه وأظهر اليأس على وجهه. الحل الوحيد أمامه هو الاعتراف بالهزيمة والانسحاب”.

بدوره، أكد رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني اجئي أن بلاده ستواصل الدفاع القانوني المشروع بأقوى صورة لضمان أمنها الوطني. وقال: “قوة وروعة الجمهورية الإسلامية ارتفعت في أعين العالم، لقد هاجمنا أسوأ البشر، ونحن ملزمون بالدفاع وفق القانون الدولي والداخلي، العالم بأجمعه والعديد من المعتدين يدينون أفعالهم، ونحن المنتصرون”.

وأضاف محسني اجئي أن “تفوق إيران أمام عدو كان يعتقد أنه الأقوى والأعنف تأكد خلال الحرب التي شنت علينا، والتي هي استمرار للانقلاب المصغر لشهر يناير واستمرت 12 يومًا، بفضل دماء الشهداء وشخصية القائد علي خامنئي، نحن الآن في موقع قوة. حالة الميدان وتوزيع السلع الأساسية جيدة رغم الضغوط المفروضة علينا”.

من جانبها، نقلت وكالة “فارس” شبه الحكومية عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى بشكل عاجل لوقف النار، بعد اتصالات من 5 دول و8 أجهزة استخباراتية مع إيران.

وأضافت المصادر أن انتهاء المهلة الأمريكية قد يؤدي لفقدان مصداقية ترامب وربما انهيار مبكر لحكومته، بينما يشعر وزير الحرب في إدارته بالخطر، وهو ما يفسر الإقالة الأخيرة لرئيس أركان الجيش الأمريكي، مع توقع تولي دان دريكسون منصبه قريبًا.

كما أشارت المصادر إلى أن “الفضيحة التي وقعت في أصفهان خلال اليومين الماضيين ضاعفت الضغوط على البيت الأبيض”، مشيرة إلى اتصالات منفصلة لرؤساء حكومات ودول صديقة مع إيران بهدف إيجاد ثغرة لوقف إطلاق النار.

ولفتت إلى أن ضغط الكيان الصهيوني واللوبي اليهودي على ترامب يتزايد، لكنه بحسب المصادر “لا يستطيع قبول هذه الهزيمة الاستراتيجية”.

وأكد المصدر المطلع أن إدارة ترامب تبحث عن اتفاق يشمل استبعاد ويتكوف القريب من دائرة بنيامين نتنياهو، والتفاوض مع فانس لبناء مسار جاد، مقابل تلبية مطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع مراعاة ارتفاع محتمل لأسعار الوقود بدءًا من الأسبوع المقبل، وهو ما يضيف تعقيدًا على الموقف الأمريكي.

المندوب الإيراني بالأمم المتحدة: تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تسليح المعارضة اعتراف بالتدخل في الشؤون الداخلية لإيران

أكّد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن “التصريحات المنسوبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تسليح جماعات معارضة داخل إيران تمثّل اعترافًا صريحًا بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”، وفق ما نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وجاء ذلك في رسالة وجّهها إيرواني إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، مشددًا على أن هذا الاعتراف يدعم موقف طهران بأن الولايات المتحدة تسعى إلى تحويل الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف واضطرابات داخلية.

وأشار المندوب الإيراني إلى تصريحات ترامب التي أقر فيها بتسليح جماعات معارضة كردية خلال احتجاجات سابقة، واعتبر إيرواني أن هذه السياسة تمثل امتدادًا لسلوك طويل الأمد تتبعه واشنطن في دعم الجماعات المسلحة في مناطق مختلفة.

وأوضح إيرواني أن هذه الممارسات تمثل “انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”، مستشهدًا بأحكام محكمة العدل الدولية التي تؤكد عدم قانونية دعم الجماعات المسلحة داخل أراضي الدول الأخرى.

كما اعتبر أن تقديم الدعم المادي والعسكري لجماعات متورطة في أنشطة عنيفة يُعد خرقًا للاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وقرار مجلس الأمن رقم 1373، محذرًا من أن ذلك يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وطالب إيرواني مجلس الأمن بإدانة هذه التصريحات واتخاذ موقف حازم لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، مؤكّدًا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمؤسسات خلال الاضطرابات الأخيرة في إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح يوم الأحد الماضي بأنه أرسل أسلحة للمتظاهرين الإيرانيين عبر الأكراد، مشيرًا إلى أن “الأكراد احتفظوا بها لأنفسهم دون تسليمها للمتظاهرين”.

وأضاف ترامب أنه في حال عدم إبرام إيران اتفاق بسرعة، فإنه يدرس خيار “نسف كل شيء والاستيلاء على النفط الإيراني”، بهدف الضغط على طهران لتسريع المفاوضات، مع الإشارة إلى منح عفو مؤقت لأولئك الذين يتفاوضون نيابة عن إيران.

الحرس الثوري الإيراني يتوعد الجيش الأمريكي ويرسم منشآت الطاقة كأهداف استراتيجية

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق الموجة 99 من عملية “الوعدة الصادق 4″، مستهدفًا قواعد أمريكية ومنشآت نفطية وسفينة إسرائيلية وحاملة طائرات في الخليج الفارسي والمحيط الهندي، وفق ما نقلت وكالة RT.

وقالت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في بيان رسمي، إن الهجوم جاء “ردًا على جرائم العدو في اعتدائه على محطات مجمع عسلوية للبتروكيماويات وجزء من منشآته”، مشيرة إلى أن العملية شملت “استهداف قواعد ومصالح الولايات المتحدة في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز ومراكز تجمع العسكريين ومراكز القيادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باستخدام صواريخ باليستية وكروز وطائرات مسيرة هجومية”.

وأضاف البيان أن المرحلة الأولى من الهجمات استهدفت “أكبر مجمعات البتروكيماويات الأمريكية في السعودية، بما في ذلك مجمعات شركات سودرا، إكسون موبيل، داو كيميكال في الجبيل، ومجمع شيفرون فيليبس في الجعيمة، بصواريخ متوسطة المدى وطائرات مسيرة انتحارية، ما أسفر عن إصابات فعّالة”.

وتابع الحرس الثوري أن “سفينة حاويات تابعة للكيان الصهيوني، مكلفة باستخدام ميناء خورفكان الإماراتي لنقل معدات عسكرية، تم استهدافها بدقة في عملية استخباراتية وهجوم صاروخي، في تحذير موجه لجميع السفن التي ترغب بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة”.

وأكد البيان تعرض “موقع حاملة الطائرات الأمريكية CVN 72 في أعماق المحيط الهندي لهجوم بصواريخ كروز بعيدة المدى”، مشددًا على أن “القادة الأمريكيين لا يملكون القدرة على تقدير حجم المخاطر التي تواجه رؤوس أموالهم إذا هاجموا بنيتنا التحتية”.

وشدد الحرس الثوري على أن “الجيش الأمريكي إذا تجاوز الخطوط الحمراء، فسيكون ردنا أبعد من المنطقة”، مؤكدًا أنه “لم يسبق للحرس الثوري أن بدأ هجومًا على أهداف مدنية، لكنه سيرد بالمثل على أي اعتداءات على المنشآت المدنية، ويستهدف البنية التحتية لأمريكا وشركائها لحرمانها من نفط وغاز المنطقة لسنوات”.

ودعا البيان شركاء الولايات المتحدة الإقليميين إلى إدراك أن “الحرس الثوري أظهر ضبط النفس حتى الآن، لكنه سيرفع كل الاعتبارات في اختيار أهداف الرد بالمثل اعتبارًا من الآن”.

صحيفة “التايمز”: المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في حالة حرجة ويتلقى العلاج في قم

زعم تقرير نشرته صحيفة “التايمز” البريطانية أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يتلقى العلاج الطبي في مدينة قم، ويواجه حالة حرجة قد تمنعه من المشاركة في أي عملية صنع قرار.

وأوضحت الصحيفة أن المذكرة الدبلوماسية التي اطلعت عليها، والتي تستند إلى معلومات استخباراتية أمريكية وإسرائيلية، تشير إلى أن “خامنئي فاقد للوعي ويعاني من حالة طبية خطيرة”.

ولم يظهر مجتبى خامنئي علنًا منذ اندلاع الحرب، حيث اقتصرت رسائله المنسوبة إليه على ما تبثه وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وأشار التقرير إلى أن جثمان المرشد الأعلى السابق علي خامنئي يتم تجهيز دفنه في مدينة قم، في تطور مرتبط بالتحولات الأخيرة في القيادة الإيرانية.

وفي المقابل، نفت السلطات الإيرانية هذه المزاعم مرارًا، مؤكدة أن مجتبى خامنئي يتمتع بصحة جيدة، وأن غيابه عن الظهور العلني يعود لأسباب أمنية بحتة.

وشدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن المرشد الأعلى الجديد بخير، متعهدًا بأن يظهر للعلن قريبًا.

وكان التلفزيون الإيراني أعلن رسميًا في صباح الأحد 1 مارس مقتل المرشد علي خامنئي، فيما أكد مجلس خبراء إيران ليلة 9 مارس انتخاب مجتبى خامنئي، نجل آية الله علي خامنئي، كمرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية.

البنتاغون يلغي مؤتمره الصحفي قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران

أفادت وكالة “نوفوستي” بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ألغت مؤتمراً صحفياً كان مقرراً اليوم، بالتزامن مع الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام اتفاق محتمل مع إيران.

وأصدر البنتاغون بيانًا جاء فيه: “زملائي الإعلاميين، تم إلغاء المؤتمر الصحفي المقرر اليوم”، دون ذكر سبب محدد للإلغاء.

وكان من المقرر أن يعقد المؤتمر بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ورئيس الأركان الأمريكي الجنرال دان كين، في الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي في مقر البنتاغون.

ويأتي هذا الموعد قبل 12 ساعة فقط من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن ضربات محتملة على الجسور ومحطات الطاقة في إيران، والذي أعلن أن يكون الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء.

وكان ترامب قد وصف يوم الثلاثاء بـ”يوم الجسور ومحطات الطاقة”، مهددًا إيران بإعادة فتح مضيق هرمز وإلا “سيعيش الإيرانيون في الجحيم”، بحسب تصريحه.

الحرس الثوري الإيراني يطلق صاروخًا ورديًا على إسرائيل تلبيةً لطلب طفلة

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء عن إطلاق صاروخ باللون الوردي باتجاه إسرائيل، في إطار موجة الهجمات الصاروخية الأخيرة، تكريمًا لطلب فتاة إيرانية صغيرة.

ونشر الحرس الثوري الإيراني صورة للصاروخ الوردي الذي أطلق، مكتوبًا عليه: “استجابة لطلب الطفلة الثورية”، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو للطفلة وهي تطلب إطلاق صاروخ وردي تجاه تل أبيب.

السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام يحذر من محاولات إيران استبدال البترودولار باليوان

قال السيناتور الأمريكي البارز ليندسي غراهام إن إيران تحاول استبدال نظام “البترودولار” العالمي بالعملة الصينية “اليوان”، مؤكدًا أن هذا التوجه “يجب أن ينتهي”.

وأضاف غراهام، العضو الجمهوري المؤثر في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد التوترات حول تجارة النفط العالمية، مع إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز ومحاولات بعض الدول الالتفاف على هيمنة الدولار.

وأوضح السيناتور الأمريكي: “الإيرانيون يحاولون تحويل البترودولار إلى اليوان، وهذا أمر يجب أن ينتهي”، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات التي يقترحها لمواجهة هذه الخطوة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه إيران، الخاضعة لعقوبات أمريكية مشددة، لتعزيز التعاون النقدي والتجاري مع دول أخرى، بما يشمل استخدام عملات بديلة في تسوية مبيعات النفط.

ويعد “البترودولار” أحد الركائز الأساسية للهيمنة الاقتصادية الأمريكية عالميًا، حيث تتم غالبية صفقات النفط الخام بالدولار منذ عقود.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه انتقادات حادة من تاكر كارلسون بسبب تهديداته لإيران في عيد الفصح

شن الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون هجومًا لاذعًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمًا إياه بـ”تدنيس” المسيحية والإسلام بعد تهديداته بقصف البنية التحتية المدنية في إيران صباح عيد الفصح.

وفي مقطع فيديو مطول، قال كارلسون: “في صباح عيد الفصح، الساعة 8:03، نشر الرئيس ترامب تهديده: ‘سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة والجسور، كلاهما في آن واحد في إيران. لن يكون هناك شيء مثله! افتحوا أيها المجانين المضيق اللعين، وإلا ستعيشون في الجحيم – فقط راقبوا!’، مضيفًا: “أنت تستهزئ بي وبكل مسيحي آخر، لا يمكننا دعم ذلك”.

وأشار كارلسون إلى أن عيد الفصح هو أقدس يوم في التقويم المسيحي، مؤكّدًا أن تهديدات الرئيس الأمريكي تقوض سلام هذا اليوم.

وأضاف: “المسيحيون يحتفلون بقيامة يسوع من بين الأموات وهزيمته للموت، وهذا فريد في التاريخ. لكن بيان الرئيس باستخدام الجيش الأمريكي لقتل مدنيين يحطم معنى هذا اليوم”.

وانتقد كارلسون أيضًا سخريّة ترامب من الإسلام، مؤكدًا أن أي رئيس لا ينبغي أن يسخر من دين الآخرين، قائلًا: “السخرية من إيمان الآخرين هي السخرية من فكرة الإيمان نفسها. نحن لسنا الله، ولا يمكننا خلق الحياة، وهذه هي رسالة كل الأديان”.

وشدد الصحفي الأمريكي على أن تهديدات ترامب تشكل “انتهاكًا صارخًا للقانون الأخلاقي وقانون الله”، مضيفًا: “قتل الأشخاص غير المقاتلين، الذين لم يختاروا هذه الحرب، هو غير أخلاقي تمامًا، ضرب محطات الطاقة المدنية في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 100 مليون نسمة يؤدي إلى وفاة الأطفال في الحضانة، والمصابين في المستشفيات، ويخلق أزمات إنسانية وفوضى جماعية”.

وحذر كارلسون من أن أفعال ترامب ستؤدي إلى تداعيات كارثية، قائلاً: “ما نفعله للآخرين سيُفعل بنا. عش بتدمير البنية التحتية، عش بقتل الأطفال، وستموت أنت وأطفالك بنفس الطريقة. هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها”.

واستذكر كارلسون مواقف سابقة للرئيس الأمريكي، مثل إعلان سرقة النفط الفنزويلي، مؤكدًا أن عدم المحاسبة أدى إلى تصعيد التهديدات الأخيرة في عيد الفصح، وختم قائلاً: “لا يمكننا دعم التدمير المتعمد للمدنيين. هذا شرّ، وتدنيس متعمد للجمال والحقيقة، وهو تعريف الشر بحد ذاته”.

سفير إيران بالأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني: تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحريض مباشر على الإرهاب

قال سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل تحريضًا مباشرًا على الإرهاب.

وجاء ذلك في رسالة أرسلها إيرواني إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عقب ما وصفه بـ”التصريحات الحربية للرئيس الأمريكي”، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات تهدف إلى بث الرعب وإلحاق الضرر الجسيم بالسكان المدنيين.

وأوضح السفير الإيراني أن “الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك تدمير البنى التحتية الحيوية مثل محطات الطاقة وغيرها من المنشآت الضرورية لبقاء السكان، يعد جريمة حرب ويعبر عن ممارسة صريحة للإرهاب الحكومي”.

وأضاف إيرواني أن “حتى الجماعات الإرهابية كداعش خجلت من التلفظ بمثل هذه التصريحات الهوجاء والمروعة”.

مجموعة “حنظلة” الإيرانية تنشر صورة لفريق تصميم طائرة “هرمس” الإسرائيلية

نشرت مجموعة “حنظلة” الإيرانية لأول مرة صورة حصرية لأعضاء الفريق الأساسي المسؤول عن تصميم وتطوير طائرة “هرمس” المسيرة في شركة “إلبيت سيستمز”.

ويعد هذا الكشف خطوة غير مسبوقة منذ أن ظل مشروع طائرة “هرمس” محاطًا بطبقات كثيفة من السرية وإجراءات أمنية مشددة على مدار سنوات.

وجاء في نص الصورة المنشورة على حساب “حنظلة”: “أول صورة لفريق تصميم طائرة هرمس المسيرة في إلبيت. لأول مرة، صورة للأعضاء الأساسيين لفريق التصميم في نظام إلبيت، المشروع الذي ظل مخفيًا لسنوات خلف طبقات من السرية والأمن المشدد”.

وأشارت المجموعة إلى أن هذه الصورة تمثل “بداية لكشف أجزاء خفية من المشاريع العسكرية والأمنية للكيان الصهيوني”، داعية متابعيها إلى “ترقب المزيد من التفاصيل والأسماء”.

ويأتي هذا الكشف في سياق تصعيد الهجمات الإلكترونية والاستخباراتية الإيرانية ضد الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، بعد أن أعلنت “حنظلة” مؤخرًا عن اختراق بريد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

هذا وكشف رئيس هيئة الطوارئ في محافظة طهران عن حجم الخسائر البشرية الناتجة عن القصف المستمر منذ 39 يومًا، مؤكدًا تقديم الخدمات الطبية والإغاثية لأكثر من 8600 مصاب، منهم 87٪ من المدنيين.

وأوضح المسؤول أن عدد القتلى تجاوز 700 شخص، جميعهم من السكان العاديين، بينهم أطفال ونساء، مشيرًا إلى أن خلال الليلتين الماضيتين فقط انضم 10 أطفال دون العاشرة و18 سيدة إلى قائمة الضحايا.

وأشار إلى تنفيذ نحو 60 ألف مهمة إغاثية وطبية في طهران خلال فترة التصعيد، وسط استمرار الغارات التي تستهدف مناطق مدنية وتفاقم معاناة السكان.

من جهة أخرى، أفاد التلفزيون الإيراني بأن المواقع التي تعرضت لهجمات وصفها بـ”العدو الأمريكي-الصهيوني” منذ فجر اليوم في العاصمة شملت: منطقة سكنية في تهرانبارس وسعادت آباد، تدمير كنيس يهودي في منطقة إنقلاب، مطار مهرآباد، موقع في طريق حكيم السريع (مع أضرار بمحطة كهرباء)، إضافة إلى أضرار بمحلات تجارية في مولوي.