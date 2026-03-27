إيران ترفض تصريحات غروسي: «متحيزة وسلبية» وتهدد البرنامج النووي

انتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن البرنامج النووي الإيراني، معبّرًا عن رفض طهران لما وصفه بتصريحات متحيزة وسلبية تجاه إيران.

وأوضح المسؤول الإيراني، في تعليق نشره عبر منصة X، أن تصريحات غروسي لا تسهم في تهدئة الأوضاع، بل تزيد من حدة التوتر، مشيرًا إلى أن المدير العام للوكالة لم يقدم، وفق تعبيره، أي خطوة إيجابية تجاه إيران حتى الآن.

وقال آبادي إن تصريحات غروسي الأخيرة تضمنت حديثًا مفاده أن أي حرب لن تدمر القدرة النووية الإيرانية إلا إذا كانت حربًا نووية، معربًا عن أمله في عدم حدوث مثل هذا السيناريو.

وأضاف المسؤول الإيراني متسائلًا في هذا السياق عما إذا كان غروسي يتحدث بصفته مديرًا عامًا لمنظمة دولية أو كمحلل إعلامي، في إشارة إلى طبيعة التصريحات التي أدلى بها.

وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران تنتقد ما وصفه بعدم إدانة غروسي للهجمات التي استهدفت منشآت نووية سلمية إيرانية، بما في ذلك الاعتداءان الأخيران على محيط محطة محطة بوشهر النووية.

وأضاف أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يوجه تحذيرًا واضحًا بشأن مخاطر أي مواجهة عسكرية قد تستهدف البرنامج النووي الإيراني، أو بشأن استخدام أسلحة مدمرة وغير قانونية في هذا السياق.

وأوضح آبادي أن تصريحات غروسي تضمنت، وفق رؤية طهران، إشارات إلى كيفية تدمير الأنشطة النووية الإيرانية، رغم أن إيران تصف تلك الأنشطة بأنها مشروعة وقانونية.

واختتم المسؤول الإيراني تصريحاته بالتأكيد أن إيران تعترض بشدة على هذه التصريحات، موجهًا تحذيرًا جادًا بشأنها، مع التشديد على تمسك طهران ببرنامجها النووي الذي تصفه بالقانوني والسلمي.