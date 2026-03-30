إيران ترفع سقف التهديد: منازل القادة الأمريكيين والإسرائيليين على قائمة الأهداف

في تصعيد غير مسبوق ينذر بتوسّع خطير في رقعة الصراع، أطلقت إيران تهديدات مباشرة باستهداف منازل القادة والمسؤولين السياسيين والعسكريين الأمريكيين والإسرائيليين في المنطقة، مع دخول الحرب شهرها الثاني.

وجاء هذا التصريح على لسان إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية، الذي أعلن أن “المساكن الخاصة للمسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين أصبحت أهدافًا مشروعة”، في تحول لافت في طبيعة التهديدات من مواقع عسكرية إلى أهداف شخصية.

وأوضح ذو الفقاري أن هذا القرار يشمل المسؤولين الذين يقيمون في الشرق الأوسط، بما في ذلك داخل إسرائيل، مؤكدًا أن الخطوة جاءت ردًا على ما وصفه باستهداف الولايات المتحدة وإسرائيل لمنازل مدنية داخل إيران خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

ويعكس هذا التصريح تحولًا خطيرًا في قواعد الاشتباك، حيث لم تعد المواجهة تقتصر على القواعد العسكرية أو البنية التحتية، بل امتدت إلى استهداف مباشر لمساكن الشخصيات السياسية والعسكرية، ما يرفع من احتمالات التصعيد ويدفع المنطقة نحو سيناريوهات أكثر تعقيدًا.

وتأتي هذه التهديدات في ظل حرب متواصلة منذ أواخر فبراير، تشهد تبادل ضربات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مع اتساع نطاق العمليات لتشمل عدة جبهات في الشرق الأوسط.

ويرى مراقبون أن استهداف “المنازل الخاصة” يمثل تطورًا نوعيًا في الصراع، وقد يؤدي إلى ردود فعل أكثر حدة، خصوصًا مع ارتفاع وتيرة الضربات الجوية والصاروخية، وتهديد طرق إمدادات الطاقة العالمية.