إيران تستخدم بلازما دم المتعافين لمعالجة المصابين بـ«كورونا»

اسلوب العلاج ببلازما الدم بحاجة للمزيد من الابحاث السريرية [المنار]

كشف مسؤول عمليات مكافحة فيروس كورونا في العاصمة طهران علي رضا زالي عن مشروع قيد التنفيذ لاستخدام بلازما دم المتعافين من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمعالجة المصابين به.

وفي تصريح ادلى به اليوم السبت اشار زالي الى ان منح بلازما الدم من قبل المتعافين من كورونا جار في هذا الوقت في مستشفيي “بقية الله (عج)” و”مسيح دانشوري” بطهران وقال، ان هذا المشروع العملاني قيد التنفيذ في الوقت الحاضر ويستلزم الامر التبرع ببلازما الدم من قبل المتعافين من فيروس “كوفيد-19” بعد شهر من معافاتهم.

واوضح بان حجم تاثر اسلوب العلاج ببلازما الدم بحاجة للمزيد من الابحاث السريرية واضاف، بما ان هذا الاسلوب في العلاج مؤيد من قبل منظمة الاغذية والادوية الاميركية، فاننا نامل في الحصول خلال الايام القادمة على احصائيات مبدئية للعلاج ببلازما الدم كي نتمكن من تقديم نتائج باعثة على الامل للمواطنين.

واعلن مسؤول عمليات مكافحة فيروس كورونا في العاصمة طهران بان من المحتمل ان نشهد امواجا جديدة من عودة وتفشي الفيروس في طهران.

و الجدير بالذكر، قال خبير كبير في الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ، إن استخدام بلازما الدم في فترة النقاهة نهج “صحيح للغاية” لكنه شدد على ضرورة منح التجربة الوقت الكافي لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للجهاز المناعي.

سجلت وزارة الصحة الإيرانية الجمعة ارتفاع وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 3294 والإصابات 53183. وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهان بور: “خلال الـ24 ساعة الماضية توفي 134 شخصاً بسبب الفيروس وبذلك يكون إجمالي المتوفين إثر هذا الفيروس 3294 شخصا”.

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