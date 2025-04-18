إيران تستعرض قوتها العسكرية.. عرض ضخم بمختلف المحافظات (فيديو)

بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، انطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات الاستعراض العسكري السنوي بمناسبة يوم الجيش الإيراني، في العاصمة طهران، وبشكل متزامن في مختلف محافظات البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا”، “شهدت العاصمة طهران عرضا عسكريا ضخما بالقرب من مرقد الإمام الخميني، بمشاركة كبار قادة القوات المسلحة”.

ووفق الوكالة، “خلال العرض، استعرضت وحدات متعددة من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، قدراتها القتالية وتكنولوجياتها العسكرية المتطورة، من بينها المدرعات والمقاتلات والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ”.

وبحسب “ارنا”، “شمل العرض جزء من الإنجازات الإيرانية الحديثة في مجال الصناعات الصاروخية والجوية والبحرية والبرية، حيث تم استعراض صواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، إضافة إلى أنظمة دفاعية متقدمة ومعدات بحرية متطورة”.

وفي كلمته بمناسبة يوم الجيش، شدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، “على أهمية الدور المحوري للجيش في تعزيز الاستقرار والسلام بالمنطقة”.

وأكد أن “الجيش هو حصن الأمة ودرعها المنيع، ومن خلاله نستطيع أن نخوض حواراتنا من موقع القوة لا الضعف”، وأضاف الرئيس الإيراني: “بفضل جنودنا الأبطال والقوات المسلحة، قدمت إيران نفسها كقوة لا تُقهَر”.

هذا “وتُحيي إيران هذا اليوم سنوياً بإقامة استعراضات عسكرية واسعة تُظهر من خلالها جاهزيتها القتالية وتقدمها التكنولوجي في مجال الدفاع، حيث يتم عرض وحدات الجیش المختلفة والأسلحة ومنظومات الصواریخ المختلفة، كما یتم عرض صواریخ قصیرة، ومتوسطة وبعیدة المدی، وكذلك المقاتلات وسائر الأدوات والأسلحة للجیش خلال هذا الإستعراض”.

وحضر مراسم الاستعراض إلى جانب رئيس البلاد مسعود بزشكيان، كبار قادة القوات المسلحة الإیرانیة، وشارك في الاستعراض الوحدات القتالية والمدرعات التابعة للقوات البرية للجيش، ومقاتلات القوة الجوية وأسلحة وأنظمة دفاع القوة الجوية والمعدات البحرية المحمولة”.