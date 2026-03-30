إيران تستهدف قواعد أمريكية في 8 دول

تواصل إيران استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط ضمن مسار تصعيد عسكري متسارع، في وقت تتصاعد فيه الرسائل السياسية بين واشنطن وطهران.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية أن الهجمات طالت قواعد أمريكية استراتيجية في ثماني دول، تشمل قطر والكويت والسعودية والبحرين والإمارات والأردن والعراق وإقليم كردستان، بحسب وكالة سبوتنيك.

القواعد الأمريكية المستهدفة

قطر

قاعدة العديد الجوية: أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، بمساحة 24 هكتارًا، وتستوعب نحو 10 آلاف جندي، وتضم مقرًا متقدمًا للقيادة المركزية الأمريكية التي تدير العمليات العسكرية في المنطقة.

البحرين

مقر قيادة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، أحد أهم المقرات البحرية عالميًا، وتشمل مسؤوليته الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب وأجزاء من المحيط الهندي.

الإمارات

قاعدة الظفرة الجوية جنوب العاصمة أبوظبي، مشتركة مع القوات الجوية الإماراتية.

ميناء جبل علي في دبي، أكبر ميناء للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، ويستضيف حاملات طائرات أمريكية.

السعودية

قاعدة الأمير سلطان الجوية، تبعد حوالي 60 كيلومترًا جنوب الرياض، وتدعم أصول الدفاع الجوي الأمريكي، بما في ذلك بطاريات صواريخ باتريوت ومنظومة ثاد.

الكويت

قاعدة علي السالم الجوية ، على بعد حوالي 40 كيلومترًا عن الحدود العراقية.

معسكر عريفجان، يشكل المقر المتقدم للقيادة المركزية للجيش الأمريكي في المنطقة.

العراق

قاعدة فكتوريا الأمريكية قرب مطار بغداد.

قاعدة أربيل الجوية في إقليم كردستان، مركز للقوات الأمريكية وقوات التحالف.

الأردن:

قاعدة موفق السلطي الجوية في الأزرق، على بعد كيلومتر شمال شرق عمان، وتستضيف الجناح الجوي الاستكشافي 332 التابع للقوات الجوية الأمريكية، ويشارك في مهام في جميع أنحاء الشام.

وأشار التقرير إلى أن هذه الهجمات تمثل جزءًا من تصعيد أكبر في المنطقة، وسط مخاوف دولية بشأن استقرار الشرق الأوسط وأمن الممرات البحرية الحيوية، في ظل توترات متصاعدة بين إيران والولايات المتحدة.