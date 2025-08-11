إيران تسعى لمواجهة التضخم.. إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية

وافق مجلس الوزراء الإيراني خلال اجتماعه مساء الأحد، بأغلبية الأصوات على مشروع قانون إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية، في خطوة تهدف إلى تبسيط النظام النقدي وتعزيز استقرار العملة المحلية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن الحكومة اتخذت القرار بحذف أربعة أصفار من العملة، مشيرة إلى أن التنفيذ سيتم تدريجياً مع شرح مفصل للمواطنين خلال فترة التطبيق، مشددة على أنه سيتم استخدام عملتين لفترة انتقالية حتى الانتهاء من العملية.

وأضافت مهاجراني أن هذه الفكرة بدأت من عام 2008، وكانت محل نقاش طويل بين الحكومات والبرلمانات، موضحة أن مزيداً من التفاصيل ستُعرض في الاجتماعات القادمة.

من جهة أخرى، شهد الاجتماع مناقشة زيادة صلاحيات المحافظين وتفويض مهام تنفيذية إضافية على مستوى المحافظات لتعزيز الكفاءة الإدارية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إيران لمواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وتثبيت قيمة العملة الوطنية.

الرئيس الإيراني يؤكد استحالة إجبار النساء على ارتداء أو خلع الحجاب ويدعو إلى الحوار

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه من المستحيل إجبار النساء على ارتداء الحجاب بالقوة، كما كان من المستحيل إجبارهن على خلعه باستخدام أساليب الماضي.

وأشار بزشكيان في تصريح نقلته وكالة “نور” للأنباء إلى أن حل قضية الحجاب الإلزامي في إيران يجب أن يتم عبر الحوار لا بالإكراه أو المشاحنات، مؤكداً على أهمية دور المساجد التي يبلغ عددها نحو 80 ألف مسجد في البلاد، أي مسجد واحد لكل ألف نسمة.

واستشهد بزشكيان بابنته كمثال على عدم إمكانية الإملاء على النساء بما يرتدين، مشدداً على ضرورة إجراء حوار حتى يتقبل الشخص فكرة ارتداء الحجاب ويلتزم بها طواعية.

وحذر الرئيس من أن المعاملة القاسية في هذا الشأن قد تؤدي إلى نفور الشخص من الدين بدلاً من تعزيز الالتزام.

إيران تعلن شروط استئناف المفاوضات مع واشنطن: رفع العقوبات مقابل قيود مؤقتة على برنامجها النووي

أعلنت إيران اليوم الاثنين استعدادها لقبول قيود محدودة على توسع برنامجها النووي مقابل رفع كامل للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وصرح مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، بأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة مشروط بالحصول على ضمانات أمريكية بعدم تعرض إيران لأي هجوم مستقبلي.

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن إجراء مباحثات مع نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول “أشكال جديدة للتعامل”، والتي ستبدأ اليوم الاثنين، بحسب وكالة “إرنا”.

وذكر عراقجي أن النقاش سيركز على آلية تقديم الوكالة لطلبات التفتيش ودراستها من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مشدداً على أنه لن يتم إجراء أي عمليات تفتيش خلال زيارة نائب مدير الوكالة إلى إيران.

يأتي ذلك بعد أن وقع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في 2 يوليو قانوناً بتعليق التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردًا على سلسلة من الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت إيران مؤخراً.

إيران تكشف عن “دور مهم” لعبته مصر بعد حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مصر لعبت دوراً مهماً في تشكيل إجماع إقليمي ضد “العدوان الصهيوني على إيران”، مشيراً إلى أن الاتصالات مع مصر مستمرة بشكل دائم.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لبقائي، حيث رد على سؤال حول موعد استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع مصر، قائلاً: “خلال هذا العام، كانت لدينا اتصالات مستمرة ووثيقة مع مصر، سواء في القضايا الثنائية أو الموضوعات الإقليمية، وبعد العدوان العسكري الصهيوني على إيران الذي بدأ في 13 يونيو واستمر 12 يوماً، لعبت مصر دوراً محورياً في تشكيل نوع من الإجماع الإقليمي ضد هذا العدوان”.

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تفاهمات مهمة، لكن القرار النهائي بشأن استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإرسال سفراء “يعود للطرفين في الوقت المناسب”. وأوضح أن هناك حالياً مكاتب لرعاية المصالح في كل من القاهرة وطهران تعمل بشكل مستمر.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العلاقات بين إيران ومصر شهدت نقلة نوعية، رغم أن الحرب مع إسرائيل أبطأت تقدمها قليلاً، مؤكداً وجود إرادة قوية للتعاون بين الطرفين ومعالجة العقبات القديمة.