إيران تسقط «هرمز 900».. وإسرائيل تقصف المطارات وتستهدف البنية التحتية العسكرية في كرمانشاه

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، تنفيذ سلسلة ضربات جوية موسعة ضد أهداف عسكرية داخل إيران، شملت قصف ستة مطارات عسكرية وتدمير 15 طائرة حربية ومروحية قتالية، إضافة إلى استهداف مباشر للبنية التحتية العسكرية في محافظة كرمانشاه غرب البلاد.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن “سلاح الجو يشنّ حالياً هجمات مركّزة على منشآت عسكرية في كرمانشاه”، مشيراً إلى أن العمليات تستهدف مراكز قيادة ومخازن أسلحة يُعتقد أنها تابعة للحرس الثوري، فضلاً عن بنى لوجستية تستخدم لدعم العمليات الإيرانية في المنطقة.

تأتي هذه التطورات بعد ساعات من قصف شنه سلاح الجو الإسرائيلي على ستة مطارات داخل إيران، قال إنه أدى إلى تدمير 15 طائرة مقاتلة ومروحية على الأرض، في محاولة لتعطيل قدرة إيران على شن أي رد جوي محتمل، أو دعم جبهات خارجية في سوريا والعراق ولبنان.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها. ودوّت صافرات الإنذار في عدد من المناطق، فيما صدرت أوامر للمواطنين بدخول المناطق المحصنة فوراً.

ودعت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية السكان إلى الالتزام الكامل بالتعليمات وعدم مغادرة المناطق المحمية إلا بتوجيه رسمي، في ظل تأكيدات بأن منظومة الدفاع الجوي ليست محكمة بالكامل.

وفي سياق متصل، أعلنت إيران فجر الإثنين عن إسقاط طائرة مسيّرة هجومية إسرائيلية من طراز “هرمز 900″، في أجواء محافظة مركزي وسط البلاد، في وقت أكّد فيه الجيش الإسرائيلي مساءً إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، ما ينذر بتصعيد عسكري مباشر بين الجانبين.

وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحرس الثورة الإسلامية رصدت المسيّرة الإسرائيلية التي كانت بصدد تنفيذ عملية “عدوانية”، بحسب تعبير المصادر العسكرية، وتمكنت من إسقاطها “بدقة” قبل أن تنفذ مهمتها.

وأضافت المصادر أن صور حطام الطائرة وتفاصيل عملية التصدي ستُنشر خلال ساعات، ووصفت العملية بأنها “إنجاز دفاعي جديد” يأتي في لحظة شديدة الحساسية إقليمياً.

ويتواصل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران لليوم الحادي عشر على التوالي، وسط تبادل مكثف للضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ 13 يونيو الجاري، في إطار حرب مفتوحة دخلت منعطفا أكثر خطورة.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الأحد، انطلاق “الموجة 19” من عملية “الوعد الصادق 3″، التي ينفذها الحرس الثوري ضد أهداف إسرائيلية، موضحا أن المرحلة الجديدة تضم عدداً كبيراً من الطائرات المسيّرة الهجومية، تستهدف مواقع في شمال وجنوب إسرائيل.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ غارات جوية موسعة استهدفت مواقع صواريخ ومسيرات إيرانية في محافظات أصفهان وبوشهر والأهواز، مستخدماً 30 طائرة حربية وأكثر من 60 قطعة ذخيرة دقيقة، وفقاً لبيان رسمي.

ويأتي هذا التصعيد بعد يومين فقط من الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، والتي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها “دمرت بالكامل”، فيما توعّدت طهران بالرد على ما وصفته بـ”العدوان السافر”.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد أن إيران “تحتفظ بكل خيارات الرد”، معتبراً أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية التصعيد الحاصل في المنطقة، فيما لا تزال الدبلوماسية “ممكنة، ولكن ليس في الوقت الراهن”، وفق تعبيره.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده باتت “قريبة جدا من القضاء على قدرات إيران النووية والصاروخية”، في إطار العملية العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، التي تحمل اسم “الأسد الصاعد”.

وخلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، قال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد ينفذان ما وصفه بـ”أعمال بطولية” في قلب إيران، مشيدا بما اعتبره “عملا مشرفا” للقوات الأميركية التي قال إنها “ألحقت ضررا هائلا بمنشأة فوردو النووية تحت الأرض”.

وأضاف أن العملية لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها، قائلاً إن إسرائيل “لن تنهي العملية العسكرية مبكرا، لكنها أيضا لن تواصلها أكثر مما هو مطلوب”، مشددا على أن هذه الحرب “ستغير وجه الشرق الأوسط”.

كما أقرّ نتنياهو بوجود “أثمان باهظة” دفعتها إسرائيل خلال سير العملية العسكرية وهجمات إيران، لكنه اعتبر أن تلك التضحيات ضرورية لتحقيق ما وصفه بـ”نقطة تحول تاريخية في أمن إسرائيل والمنطقة”.