إيران تشن هجوما بالصواريخ والمُسيَّرات على إسرائيل

أعلنت قوات الجوفضاء، الإيرانية إطلاق “عشرات الصواريخ والمسيّرات” باتجاه إسرائيل، في إطار الرد على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق قبل أكثر من إسبوع.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن بيان صدر عن القوات الجوفضائية الإيرانية قولها” ان هذا الهجوم يأتي رداً على الجرائم العديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في دمشق واستشهاد مجموعة من المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا”.

ونقلت الوكالة عن مصدر إيراني مطلع قوله “ان الهجوم يجري على عدة مراحل، وكل مرحلة وفقا للأوضاع ستكون أقسى من المرحلة التي تسبقها”.

من جهتها أعلنت بعثة إيران في الأمم المتحدة في لامنشور على منصة “إكس” أن العمل العسكري الذي قامت به ايران يستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالدفاع المشروع، مضيفة “يمكن اعتبار الأمر منتهيا …لكن إذا ارتكب الكيان الإسرائيلي خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أشد بكثير”.

ودعت البعثة الولايات المتحدة للابتعاد عن هذا الصراع بين إيران و إسرائيل.

بالمقابل نصح الجيش الإسرائيلي، الأحد، السكان في الجولان وديمونة وإيلات بالاستعداد للذهاب للملاجئ اذا اقتضت الضرورة، وذلك بناء على تقييم أمني إثر بدء إيران هجومها بأطلاق مسيرات باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الطائرات بدون طيار الإيرانية ستستغرق ساعات للوصول إلى إسرائيل.

وقال مسؤول كبير وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” لقناة “الحرة”، إن القوات الأميركية اعترضت بعض المسيرات التي كانت موجهة لإسرائيل.

وكان كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، الأميرال دانيال هاغاري، قال في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، “أطلقت إيران طائرات مسيرة من أراضيها ومن أراضي وكلائها نحو أراضي إسرائيل. نحن نراقب التهديد في المجال الجوي. الحديث عن تهديد يحتاج إلى عدة ساعات لبلوغ الأراضي الاسرائيلية”.