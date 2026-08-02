إيران: تصريحات ترامب بشأن إلغاء الهجوم «حرب نفسية» ولن نخدع

قال القائم بأعمال وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيراني، العميد مجيد ابن الرضا، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التراجع عن مهاجمة إيران تندرج ضمن إطار “الحرب النفسية”، مؤكدًا أن طهران لن تنخدع بها وستتعامل مع جميع التهديدات باعتبارها جدية.

وأوضح ابن الرضا أن التصريحات الأمريكية الأخيرة تمثل جزءًا من عمليات نفسية وحرب إلكترونية، مشيرًا إلى أن بلاده تعتبر كل تهديد حقيقيًا ومهمًا، وستتعامل معه عبر تعزيز الاستعدادات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية.

وقال وزير الدفاع الإيراني في منشور عبر منصة “إكس”: “على الرغم من أن تصريحات العدو الأخيرة تأتي في سياق العمليات النفسية والحرب الإلكترونية، إلا أننا نعتبر أن كل تهديد حقيقي ومهم”.

وأضاف أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التهديدات، بل ستستفيد منها لتعزيز قدراتها الدفاعية والردعية وتطوير قوتها العسكرية.

وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” تعليق الهجوم على إيران، موضحًا أن القرار جاء بناءً على طلب من طهران ودول إقليمية، إلى جانب وجود مساعٍ للتوصل إلى اتفاق عاجل بشأن فتح مضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة كانت في حالة تأهب قصوى، ومستعدة لمواجهة إيران باستخدام قدرات عسكرية وصفها بأنها غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي المقابل، انتقدت وسائل إعلام إيرانية تصريحات ترامب، واعتبرت أن الحديث عن طلب طهران وقف الهجوم غير صحيح، ووصفتها بأنها محاولة للضغط على دول الخليج.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحث هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد أهمية تغليب لغة الحوار والعمل على خفض التصعيد، بما يسهم في الوصول إلى حلول دبلوماسية تحافظ على أمن واستقرار المنطقة وتجنب اتساع دائرة الصراع.

وكان واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من السخرية في وسائل إعلام إيرانية بعد إعلانه تعليق الهجوم على إيران، حيث اعتبرت وسائل إعلام مقربة من الحكومة الإيرانية أن الخطوة تمثل تراجعًا عن تهديدات عسكرية سابقة، ورفضت رواية واشنطن بشأن طلب طهران وقف الهجوم.

وجاء الإعلان الأمريكي عن تعليق الضربة المرتقبة بعد تقارير أفادت بأن ترامب كان يدرس إصدار أوامر بتنفيذ ضربات واسعة النطاق تستهدف منشآت وبنى تحتية في إيران.

ووفقًا لما نشره موقع “أكسيوس” الأمريكي، فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحث مع ترامب مخاوف مرتبطة بتداعيات أي ضربات محتملة، ودعاه إلى خفض التصعيد وتجنب مزيد من التوتر في المنطقة.

وسارعت وسائل الإعلام الإيرانية الموالية للدولة إلى التعليق على قرار ترامب، حيث وصفت وكالة أنباء إيران “إرنا” الخطوة بأنها تراجع جديد عن التهديدات العسكرية الأمريكية.

كما انتقدت وكالة “فارس” الإيرانية تصريحات ترامب التي قال فيها إن تعليق الهجوم جاء لتحقيق مصلحة العالم، وإن القرار ارتبط بطلب من إيران ودول أخرى ضمن اتفاق يتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي.

وانضمت صحيفة “كيهان” الإيرانية إلى الانتقادات، وقالت إن ترامب تراجع بعد سلسلة من التصريحات التي وصفتها بأنها غير صحيحة، بينما رأت صحيفة “باكيهان” أن القرار جاء في ظل تقارير تتحدث عن ضغوط على الدفاعات الأمريكية في المنطقة.

من جهته، انتقد محمد مرندي، المستشار السابق لفريق التفاوض الإيراني، تصريحات ترامب في منشور عبر منصة “إكس”، معتبرًا أن رواية واشنطن بشأن طلب إيران وقف الهجوم غير صحيحة.

وفي الجانب العسكري، رفضت مصادر إيرانية الرواية الأمريكية حول أسباب تعليق الهجوم، وقالت إن الحديث عن طلب طهران وقف الضربات يمثل محاولة للضغط على دول الخليج، مؤكدة أن القوات الإيرانية في حالة جاهزية للتعامل مع مختلف الاحتمالات.

وأضافت المصادر أن أي مواجهة محتملة ستحددها التطورات الميدانية، مشددة على استعداد القوات الإيرانية لأي تصعيد.

وفي إسرائيل، علق النائب عن حزب الليكود عميت هاليفي على قرار ترامب العودة إلى المسار الدبلوماسي، وقال إن إسرائيل تلتزم حاليًا بهذا المسار، لكنه أكد في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن بلاده تحافظ على حقها في اتخاذ قراراتها المتعلقة بأمنها، وتسعى إلى تعزيز استقلالها في مجال التسليح.