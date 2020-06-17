إيران تصفع حفتر وتدعم شرعية الوفاق

أعلنت إيران عن مشاركتها وجهات نظر مع تركيا بشأن سُبل حل الأزمة الليبية، ومعربة عن دعمها لحكومة الوفاق الوطني.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله، في مؤتمر صحفي مشترك بأنقرة مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو: “نسعى لأن يكون هناك حل سياسي للأزمة الليبية تنهي الحرب الأهلية”.

وأضاف: “ندعم الحكومة الشرعية في ليبيا، وهي قادرة على إنهاء الحرب الدائرة.. لدينا وجهات مشتركة مع الجانب التركي بشان سبل إنهاء الأزمة في ليبيا واليمن”.

وغادر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إسطنبول بعد زيارة إلى تركيا بدأها يوم الأحد، متوجها إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، إن ظريف أجرى مباحثات مع نظيره التركي مولود جاووش أوغلو حول العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن بلاده في اتصالاتها مع تركيا لمحاولة إقناع طرفي النزاع في ليبيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ونقلت قناة “روسيا “اليوم” عن لافروف قوله، في أعقاب مباحثاته مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بالعاصمة موسكو، إن اللاعبين الخارجيين في المراحل الأولى من الصراع في ليبيا، حاولوا الدفع بمصالح جانب واحد فقط على حساب الطرف الآخر، ما أدى إلى فشل جميع الاتفاقات، وفق قوله.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الروسية في هذا الصدد عن الأمل في “أن تؤخذ هذه التجربة بعين الاعتبار من قبل المشاركين في مؤتمر برلين بشأن التسوية الليبية، الذي صاغ على كل حال مقاربات وافق عليها جميع اللاعبين الخارجيين”.

وأضاف لافروف أن ما تبقى يتمثل في “إقناع الأطراف الليبية بأن عليهم الجلوس إلى الطاولة والبدء في التفاوض.. وهذا بالضبط ما نفعله الآن، بما في ذلك خلال الاتصال بزملائنا الأتراك، كما أعلن مؤخرا”.