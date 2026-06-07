إيران تطلق وابلاً من الصواريخ باتجاه إسرائيل.. ترامب يعلّق: يكفي!

أعلنت قوات الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأحد عن رصد وابلٍ جديدٍ من الصواريخ أطلقتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في تطورٍ ميدانيٍ جديدٍ يأتي ضمن تصاعدٍ مستمرٍ في التوترات بين الجانبين.



وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيانٍ رسميٍ بأن أنظمة الدفاع الجوي تعمل حالياً على تحديد التهديدات واعتراضها، داعياً الجمهور إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، والبقاء في أماكنٍ آمنةٍ حتى صدور إشعارٍ رسميٍ يسمح بمغادرتها.

وشدد الجيش الإسرائيلي على ضرورة عدم نشر أو تداول أي لقطاتٍ أو مواقعٍ تتعلق بالإصابات، في إطار ما وصفه بإجراءات الأمن الميداني وحماية المعلومات.

وجاء هذا الإعلان بعد دقائق من تأكيد الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، في إطار ما اعتبره ردًا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت من قبل تل أبيب، وفق ما ورد في السياق الميداني.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي رصد في الموجة الأولى أربع عمليات إطلاق صواريخ من داخل إيران باتجاه إسرائيل.

وفي سياقٍ متصلٍ، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني أن قاعدة رامات ديفيد الجوية التابعة لإسرائيل تعرضت للاستهداف بصواريخ باليستية، موضحة أن العملية جاءت ردًا على ما وصفته بـ“الجرائم” في جنوب لبنان وضواحي بيروت، ومؤكدة أن أي تصعيدٍ إضافيٍ سيقابل بردٍ أوسع يشمل أهدافًا إسرائيلية وأمريكية في المنطقة.

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية قرارًا بتعليق الدراسة والامتحانات في جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين، استنادًا إلى تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، مع استمرار إغلاق المؤسسات التعليمية حتى إشعارٍ آخر.

وفي تطورٍ سياسيٍ متزامنٍ، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا أمنيًا عاجلًا بمشاركة وزير الدفاع وكبار قادة الجيش لبحث تهديدات إيران واحتمالات التصعيد خلال الساعات المقبلة، وفق ما نقلته القنوات الإسرائيلية.

ومن جانبٍ آخرٍ، نقلت وسائل إعلامٍ تصريحاتٍ عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة “فوكس نيوز”، قال فيها مخاطبًا إيران إن إطلاق الصواريخ “يكفي”، في إشارةٍ إلى تطورات الهجوم المتبادل.

كما أعلنت مجموعة الهاكرز الإيرانية “حنظلة” تنفيذ هجومٍ إلكترونيٍ ضد إسرائيل تزامنًا مع الهجوم الصاروخي، وفق ما ورد في تقارير إعلامية.