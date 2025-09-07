إيران تعقد جولة جديدة مع «وكالة الطاقة الذرية».. انفجار غاز قوي غرب طهران

شهدت منطقة سراسياب بمدينة ملارد غرب طهران انفجار غاز قوي، أسفر عن إصابة 14 شخصًا وتدمير 7 مبانٍ سكنية جزئيًا أو كليًا، ما أثار حالة من الذعر بين السكان المحليين.

وتسبب الانفجار بأضرار مادية كبيرة للمنازل، مع انهيار أجزاء من الأبنية، لكن حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالات وفاة، وهو ما يُعد مؤشراً على سرعة استجابة فرق الطوارئ والإنقاذ.

في السياق، أعلن رضا نجفي، السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، عن تفاصيل الجولة الثالثة من المفاوضات الفنية بين طهران والوكالة في فيينا، والتي انعقدت يومي الجمعة والسبت.

وركزت المحادثات على آلية تنفيذ التزامات الضمانات في ظل الوضع الجديد بعد الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، وبناء على قرار مجلس الشورى الإسلامي، مع تبادل الطرفين وجهات النظر حول بنود نص التوجيهات.

ويأتي هذا الإعلان بعد تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية كشف عن زيادة إيران لمخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60، وهي نسبة تقترب من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية، وذلك قبل الهجوم الإسرائيلي على منشآتها النووية في 13 يونيو الماضي.

وأوضح التقرير أن كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بلغت 440.9 كيلوغرام في شكل سادس فلوريد اليورانيوم القابل للتخصيب عبر أجهزة الطرد المركزي. وفقًا لتعريف الوكالة، فإن 125 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 تكفي نظريًا لإنتاج قنبلة نووية واحدة إذا تم رفع نسبة التخصيب.

في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن إيران لن توقع أي اتفاقيات تعاون جديدة مع الوكالة حتى تُستكمل المفاوضات الجارية، مؤكدًا أن الوكالة اعترفت بضرورة وضع إطار جديد للتعاون.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أكد في تصريحات سابقة أن الحوار مع الولايات المتحدة حول البرنامج النووي لا يعني الهزيمة أو الاستسلام، وأن الحكومة الإيرانية لن تتخذ أي خطوة دون التنسيق مع المرشد الأعلى علي خامنئي.

إيران تحبط محاولة تهريب 5 قوارب وقود في هرمزغان

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اليوم الأحد عن ضبط خمسة قوارب محملة بوقود مهرب في مياه ميناب بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد.

وقال مجتبي قهرماني، رئيس القضاء في هرمزغان، إن عناصر مركز خفر السواحل تمكنوا من التصدي لمهربي الوقود بعد رصد نقل شحنات كبيرة على سواحل وخلجان ميناب.

وأضاف أن رجال خفر السواحل ضبطوا أيضًا خمس سيارات كانت تُستخدم في تهريب الوقود، كما تم تدمير 7,700 متر من أنابيب نقل الوقود المهرب وقطع مساره إلى قاع البحر.