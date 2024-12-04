إيران تعلن استعدادها للتدخل العسكري في سوريا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة خلال عودته من تركيا، “استعداد بلاده إرسال قوات إلى سوريا، إذا طلبت دمشق ذلك”.

وأعرب عراقجي، “عن مخاوفه من انهيار “مسار أستانا” المتعلق بالوضع السوري، مؤكدًا أن “إيجاد بديل لهذا المسار لن يكون سهلا”.

وأوضح أن زيارته إلى أنقرة “هدفت إلى تعزيز الحوار مع تركيا بشأن الخلافات القائمة”، مشيرًا إلى “وجود جهود لتحضير مبادرات تهدف إلى تهدئة الوضع في سوريا وتقديم حل دائم للأزمة”.

وأشار عراقجي إلى “نيته زيارة روسيا قريبا لمناقشة تطورات الملف السوري”، محذرًا من “مخاطر تمدد المجموعات المسلحة في سوريا على دول الجوار، مثل العراق والأردن وتركيا، أكثر من تأثيرها على إيران”.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن “طهران ستدرس أي طلب رسمي من الحكومة السورية لإرسال قوات لدعمها، إذا طُلب منها ذلك”.