إيران تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»

أفادت تقارير إعلامية رسمية بأن الجيش الإيراني أعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن بصواريخ خلال عمليات عسكرية جارية في المنطقة، وذلك في أحدث تطور بمواجهة متصاعدة بين إيران والولايات المتحدة.

وذكرت العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان أن القوات البحرية أطلقت صواريخ من نوع باليستية أو كروز تجاه مجموعة السفن الحربية الأميركية التي تضم الحاملة أبراهام لينكولن، وأكدت أنها أصابتها.

وتضمنت التصريحات التي بثتها وسائل إعلام إيرانية اقتباسات لقائد القوة البحرية في الجيش الإيراني يؤكد فيها سيطرة بلاده على مضيق هرمز والمياه الإقليمية في الخليج، واصفًا مشاركة القوات الإيرانية بأنها “استجابة لعزة الأمة والدفاع عن مصالحها”.

في المقابل، نفت مصادر عسكرية أميركية وصول الصواريخ إلى الهدف أو إصابة السفينة، بحسب بيانات عسكرية نقلتها وكالات أنباء دولية، مشيرة إلى أن الدفاعات الأميركية اعترضت أو لم تكن التهديفات دقيقة بما يكفي للوصول إلى الحاملة.

إيران تحذر دول المنطقة من أن تصبح أهدافًا أسهل لإسرائيل بعد طهران

حذّر ممثل جمهورية إيران الإسلامية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة علي بهرامي، دول المنطقة من أنها “ستكون بعد إيران أهدافًا أسهل أمام الكيان الإسرائيلي”، في رسالة تأتي في ظل تصاعد التوتر العسكري في الشرق الأوسط>

وقال بهرامي في كلمته أمام المجلس: “الكيان الصهيوني أضعف الأمن العالمي وأشعل الفوضى في منطقتنا”، مؤكدًا أن “هذا الكيان الخبيث جعل الرئيس الأمريكي منفذًا لمخططاته الضعيفة”.

وأضاف أن إسرائيل “لا تهاجم إيران فقط، بل تضرب لبنان وفلسطين أيضًا وتقود العالم نحو الفوضى”.

وشدّد الدبلوماسي الإيراني على أن “القوات المسلحة الإيرانية تقف بحزم في وجه هذا الكيان الخبيث”، داعيًا دول العالمين العربي والإسلامي إلى إقامة “اتحاد أمني” بعيدًا عن الولايات المتحدة وإسرائيل، يعتمد في ميثاقه الأمني على الإسلام وكتاب الله مرجعيته، متسائلًا: “ما الذي جلبته القواعد الأمريكية للمنطقة؟!”.

وتشهد المنطقة تصعيدًا عسكريًا متسارعًا، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي والقوات الأمريكية في 28 فبراير 2026 عن إطلاق عملية عسكرية مشتركة ضد إيران، وهو ما وصفته الدولتان بأنه ردّ على تهديدات إيرانية. وردّ الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية وقواعد ومصالح أمريكية في الشرق الأوسط.