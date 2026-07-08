إيران تعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

دخلت منطقة الخليج مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، الأربعاء، بعدما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لهجمات معادية شملت صواريخ وطائرات مسيّرة، بالتزامن مع إطلاق وزارة الداخلية البحرينية صافرات الإنذار مرتين، عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران.

وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيانٍ نشرته عبر منصة “إكس”، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

وأضافت: “تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية”.

وتابعت: “يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة”.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية، عبر منصة “إكس”، إطلاق صافرات الإنذار مرتين، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيانٍ نقلته وكالة “فارس”، أن قواته البحرية والجوفضائية نفذت عملية مشتركة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت 85 منشأة عسكرية أمريكية، شملت ميناء سلمان التابع للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وذلك ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز MQ-9، مؤكدًا أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بانتهاك الولايات المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار، واستهدافها قواعد ساحلية وأهدافًا مدنية في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وفي السياق ذاته، توعدت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية “مقر خاتم الأنبياء” بردٍ حاسم على الضربات الأمريكية.

وقالت، بحسب وسائل إعلام إيرانية: “طهران سترد بحسم على العدوان الإرهابي الأمريكي في جنوب إيران”.

وأضافت: “لن نسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته”.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” بدء تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية القوية ضد أهداف داخل إيران، مؤكدةً أن العمليات جاءت ردًا على الهجمات الإيرانية التي استهدفت سفنًا تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز.

كما أوضحت أن الضربات شملت أنظمة دفاع جوي، ورادارات، وأكثر من 60 زورقًا صغيرًا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني، مؤكدةً استمرار حالة الجاهزية لتحميل إيران المسؤولية في حال عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وعلى صعيدٍ متصلٍ، أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية خروج عددٍ من خطوط النقل الكهربائية عن الخدمة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت الوزارة إن فرق الطوارئ باشرت تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة للوقوف على أسباب الانقطاع والعمل على إعادة التيار الكهربائي بأسرع وقتٍ ممكن، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وأعلنت الوزارة لاحقًا إعادة التيار الكهربائي إلى عددٍ من المناطق المتأثرة، مع استمرار أعمال فرق الطوارئ لإعادة الخدمة إلى بقية المناطق.