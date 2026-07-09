أخطر تصعيد منذ أسابيع.. إيران تهدد بمواصلة الهجمات وأمريكا تردّ

أعلن الجيش الإيراني، الخميس، استهداف أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت أمريكية في الكويت، إلى جانب موقع إنذار مبكر في قطر وخزانات وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، عبر طائرات مسيرة.

وجاء إعلان الجيش الإيراني عقب بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، أعلن فيه تنفيذ عملية عسكرية مشتركة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت ما وصفها بـ”بنى تحتية ومنشآت مهمة” داخل عدد من القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني في بيان له أن الهجمات استهدفت قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، إضافة إلى قاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، مشيرا إلى أن العملية جاءت ردا على ما وصفه بـ”الاعتداءات الأمريكية” على مناطق في المحافظات الساحلية جنوبي إيران.

وأكد الحرس الثوري أن “الرد الإيراني لن يتوقف عند هذا الحد”، مهددا بتوسيع نطاق العمليات لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة في حال تكررت الهجمات، مشددا على أن طهران “لن تترك أي اعتداءات من الجيش الأمريكي دون رد”.

وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن القوات الأمريكية نفذت، الخميس، ضربات إضافية ضد إيران بهدف تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية إن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وشبكات القيادة والتحكم، ومحطات الرادار الساحلية، وقدرات الصواريخ المضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني كانت متمركزة داخل المضيق والمناطق المحيطة به.

ويأتي التصعيد بعد ساعات من هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة إلغاء الإذن الذي منحته سابقا لإيران لبيع النفط، ضمن إجراءات الرد على التطورات العسكرية الأخيرة.

وتشهد العلاقات بين واشنطن وطهران تصعيدا متسارعا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل الاتهامات وعودة المواجهات العسكرية إلى المشهد.

ويرتبط جانب كبير من التوتر بالخلاف حول مضيق هرمز وحرية الملاحة، إذ يربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.